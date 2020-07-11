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11.07.2020 - 09:45 |

İYİ Partili vekilin kızı kuralları naklen çiğnedi! Rezil olunca hesabını kapattı

Yılbaşında evinde verdiği “zenneli” parti ile gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın kızı Dilara Türkkan, bu kez de sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Sosyal medyada gündeme oturan Türkkan, rezil olunca Instagram hesabını dondurdu.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın modacı kızı Dilara Türkkan, geçtiğimiz yılbaşında Çengelköy’deki evinde verdiği yılbaşı partisiyle gündeme gelmişti. Türkkan’ın modacı kızı Dilara Türkkan’ın Instagram hesabından naklen yayınladığı parti çok konuşulmuştu.

Dilara Türkkan bu kez emniyet şeridinden siren sistemli bir araçla hızla gittiği ve trafiği ihlal ettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımına arkadaşlarını da etiketleyen Dilara Türkkan’ın İYİ Partili vekil babası Lütfü Türkkan’ın forsunu kullanarak emniyet şeridini kullandığı iddia edildi. Dilara Türkkan’ın bir sonraki paylaşımına ise etiketlediği arkadaşlarıyla fotoğrafını koyarak ‘Yetişirim demiştim’ demesi dikkat çekti. Türkkan’ın bu paylaşımı sosyal medyada en fazla tartışılan başlıklar arasında yer aldı.

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Son dakika... İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı kuralları çiğnedi! 'Yetişirim demiştim'

Sosyal medya üzerinden yoğun eleştiri ve tepki alan Dilara Türkkan Instagram hesabını dondurdu. Türkkan'ın @dilaraturkkan isimli hesabına şu anda ulaşılamıyor. (Hürriyet)

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