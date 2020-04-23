İzafi Ne Demek? Tdk'ya Göre İzafi Değer Ve İzafiyet Ne Demektir?

İzafi kelimesi bilim dallarında terim olarak kullanılan bir kelimedir. Arapça kökenli bir kelime olmakla birlikte günlük hayatta çok fazla kullanılmamaktadır. Kelime anlamı olarak göreceli demektir.

İzafi Ne Demek?

Arapça kökenine dayanan izafi kelimesi farklı ve derin anlamlar içermektedir. Bağıl, bağıntılı, göreceli gibi anlamlar içermektedir. Kelime anlamı göreceli ve bağıntılı olmakla birlikte fizik ve matematik gibi bilim dallarında terim olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nispi ve rölatif gibi kavramları da içine alarak tanımlanan bir sözcüktür.

TDK'ye Göre İzafi Değer ve İzafiyet Ne Demektir?

İzafi değer ve izafiyet kelimeleri, izafi sözcüğünden türetilmiş olup aynı anlam kümesi içinde yer almaktadır. TDK'de iki kavram da farklı anlamlar içermektedir. İzafi değer, bağıl değer anlamını taşımaktadır. Bağıl, göreceli sayılar grubuna matematikte izafi değer adı verilmektedir. İzafiyet ise görelilik, bağıl olma durumu anlamlarını içermektedir.