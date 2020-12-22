MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzinli çıktığı yurda geri dönmedi! Nazar her yerde aranıyor
ABONE OL
22.12.2020 - 14:41 | | DHA

İzinli çıktığı yurda geri dönmedi! Nazar her yerde aranıyor

Çorum’da kaldığı yurttan 15 gün önce izinli çıkan ve geri dönmeyen Nazar B. (17) için arama çalışması başlatıldı. Nazar B.'nin babaannesi Türkan B., torununun zorla bir yerlerde tutulduğunu iddia etti.

İzinli çıktığı yurda geri dönmedi! Nazar her yerde aranıyor

Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı yurtta kalan Nazar B., 15 gün önce izinli olarak dışarı çıktı. Nazar B., geri dönmeyince yurt görevlileri polise haber verdi. Nazar B.’nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Nazar B.’nin babaannesi Türkan B. torununun 5 yıl önce yurda yerleştirildiğini belirterek, “2 hafta önce yanımıza gelecekti. Ama ortadan kayboldu. Her yerde aranıyor. Dün telefon açıp konuşmak istedi. Gizli bir telefon numarasından aradı. Titreyen bir sesle çok kısa konuştu ve beni aramayın deyip telefonu kapattı. Korkulu bir hali vardı. Torunumun bir yerde zorla tutulduğunu düşünüyorum” dedi.

 

Trafik kazasında hayatını kaybeden Önal ailesi için tören düzenlendiŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde geçirdikleri trafik kazasın sonucu hayatını kaybeden Önal ailesi için tören düzenlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Avukata akılalmaz taciz! 'Oğluma bile ulaşıp Instagram'dan yazı yazmış'

Son dakika... Avukata akılalmaz taciz! 'Oğluma bile ulaşıp Instagram'dan yazı yazmış'

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Aileye kabus gibi çöktü! Bir ay içinde felaketi yaşadılar

Aileye kabus gibi çöktü! Bir ay içinde felaketi yaşadılar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet