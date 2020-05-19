İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla su kesintileri ne zaman sona erecek?

İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşların araştırmaları sıklaştı. Bergama, Çeşme, Foça, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla'da gerçekleştirilen planlı kesintilerin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devma ediyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla su kesintisi ne zaman sona erecek?

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BERGAMA: KURTULUŞ, TALATPAŞA, GAZİPAŞA, ATMACA, SELÇUK, İSLAMSARAY, ULUCAMİİ

19.05.2020 saat 12:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME: YALI

19.05.2020 saat 09:45 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME: İSMET İNÖNÜ

19.05.2020 saat 13:20 ile 15:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA: ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA

19.05.2020 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ: EMİRLİ

19.05.2020 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ: IŞIK

19.05.2020 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR: CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY

19.05.2020 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TİRE: ADNAN MENDERES, TOKİ, HÜRRİYET, FATİH, ATATÜRK, CUMHURİYET, 4 EYLÜL, YENI, İBNİ MELEK

19.05.2020 saat 11:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

URLA: GÜLBAHÇE

19.05.2020 saat 11:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.