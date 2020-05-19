İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla su kesintileri ne zaman sona erecek?
İzmir'de yaşanan planlı su kesintileri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İzmir'e bağlı birçok ilçede meydana gelen su kesintileri nedeniyle Bergama, Çeşme, Foça, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla'da su kesintileri yaşanıyor. Peki Bergama, Çeşme, Foça, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla'da sular ne zaman gelecek? Kesinti ne zaman sona erecek?
İzmir'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşların araştırmaları sıklaştı. Bergama, Çeşme, Foça, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla'da gerçekleştirilen planlı kesintilerin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devma ediyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça, Kiraz, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Urla su kesintisi ne zaman sona erecek?
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
BERGAMA: KURTULUŞ, TALATPAŞA, GAZİPAŞA, ATMACA, SELÇUK, İSLAMSARAY, ULUCAMİİ
19.05.2020 saat 12:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME: YALI
19.05.2020 saat 09:45 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME: İSMET İNÖNÜ
19.05.2020 saat 13:20 ile 15:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA: ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
19.05.2020 saat 11:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ: EMİRLİ
19.05.2020 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ: IŞIK
19.05.2020 saat 12:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR: CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
19.05.2020 saat 13:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE: ADNAN MENDERES, TOKİ, HÜRRİYET, FATİH, ATATÜRK, CUMHURİYET, 4 EYLÜL, YENI, İBNİ MELEK
19.05.2020 saat 11:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
URLA: GÜLBAHÇE
19.05.2020 saat 11:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.