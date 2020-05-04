04.05.2020 - 02:19 | | DHA
İzmir'e, Burkina Fasodan 122 Türk vatandaşı getirildi
İzmir'e, ramazan ayını evlerinde geçirmeleri için başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Burkina Fasodan 122 Türk vatandaşı getirildi.
Yurt dışında 59 ülkede bulunan onbinlerce Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında, Burkina Fasoda bulunan 122 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 122 kişiyi tayışan uçak, saat 00.30da İzmir Adnan Menderes Havalimanı idi. Uçakta sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, daha sonra havaalimanına getirilen otobüslere bindirildi. 122 Türk vatandaşından 50si polis eskortluğunda Bornova ilçesindeki Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu, 72 kişi ise Buca ilçesinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hanzade Hatun Öğrenci Yurduna götürüldü. Yurtlara yerleştirilen 122 Türk vatandaşının 14 günlük karantina süreci başladı.
3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.