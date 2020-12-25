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25.12.2020 - 12:23 | | DHA

İzmit'te, Pisa kulesini andıran binalar için yıkım kararı

İzmit'te, 17 Ağustos depreminde hasar görmesi nedeniyle eğimli duran ve İtalya'daki Pisa kulesini andıran 2 bina için yıkım kararı çıktı.

İzmit'te, Pisa kulesini andıran binalar için yıkım kararı

17 Ağustos depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen İzmit kent merkezinde hasarlı binalar bulunuyor. Birbirine yaslanmış bir şekilde eğimli duran ve İtalya'daki meşhur Pisa kulesini andıran binalar yıllardan beri vatandaşları tedirgin ediyor. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi üzerinde bulunan Önder ve Yıldız apartmanlarının girişine binanın 30 gün içerisinde tahliye edilmesi için tebligatlar asıldı. Binaların tahliye edilmemesi durumunda ise 10 bin TL para cezası uygulanacak. 

‘HER AN YIKILMA TEHLİKESİ VAR’

Yıkım kararını uygun bulduğunu söyleyen ve bölgede esnaflık yapan Zafer Kaya, "En son 4.2 depreminde zannedersem 3-4 derece daha eğildi. Zaten yandaki binaya destek vererek duruyor. Her an yıkılma tehlikesi var. Bence ve bir an önce insanların can güvenliği açısından yıkım kararı son derece uygun buluyorum. Binaların altlarından gelip geçerken korkmasak bile endişe duyuyoruz. İnsanlar geçiyor insan canı sonuçta. Verilen kararı isabetli buluyorum” dedi. 

‘ORALAR MEZARLIK OLACAK’

Hasarlı binaların yarın öbür gün mezarlık olacağını söyleyen emekli işçi Mustafa Uysal, "Bu binaların yamuk olduğu görülüyor zaten. Yıkılması lazım. İzmit'te böyle bir sürü bina var. Hala içerisinde insanlar oturuyor. Yarın öbür gün oralar mezarlık olacak." diye konuştu. 

İzmitte, Pisa kulesini andıran binalar için yıkım kararı

İzmitte, Pisa kulesini andıran binalar için yıkım kararı

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