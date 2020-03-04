Jeffrey Pentagon’a direniyor

En önemli ziyaretçilerden biri ABD Başkanı Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile birlikte Ankara’ya gelen Jeffrey önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Ocak ayından bu yana, Türkiye’ye üçüncü ziyaretini gerçekleştiren Jeffrey’nin çantasında bu kez iki dosya öne çıkıyor. Birisi uçuşa yasak bölge taslak planı, diğeri de Türkiye’nin hava savunmasının sağlanması için Patriot temini. Diplomatik kaynaklar, bu kez Jeffrey’nin ziyaretine daha farklı bir anlam yüklüyor. Türkiye’ye Patriot gönderilmesi için Jeffrey’nin ısrarcı olduğunu ifade eden kaynaklar, Pentagon’un Türkiye karşıtı bir tavır sergilediğini vurguluyor. Jeffrey’nin ABD’ye dönmesiyle, çalışmalarını hızlandıracağı düşünülüyor. Patriotlar konusunda karar alınırsa bir hafta içinde kurulumun mümkün olduğunu belirten kaynaklar, konunun NATO çerçevesinde gündeme gelmesi durumunda NATO dayanışması bakımından daha anlamlı olacağını belirtiyor. Edinilen bilgiye göre Patriotların gelmesi durumunda Gaziantep’e ya da Hatay’a yerleştirilmesi planlanıyor.

Jeffrey ve beraberindekilerin bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile bir araya gelmesi planlanıyor.

‘Rusya bu sefer farklı’

Öte yandan, 5 Mart’ta gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesinden önce Ankara’da Rusya ile İdlib konusunda yeni bir mutabakat beklentisi ise oldukça zayıf. Diplomatik kaynaklar, “umutsuz bir havanın hâkim” olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni ise üç tur halinde devam eden heyetlerarası görüşmeler sırasında Türkiye’nin masaya getirdiği birçok öneriye Rus yetkililer tarafından kırmızı çizgi atılması. Türkiye’nin Rusya ile yapacağı bir görüşmede ilk kez bu kadar “umutsuz” olduğunu belirten üst düzey diplomatik bir kaynak, liderler görüşmesinde mutabakata varılmasının sürpriz olacağını ifade etti. Yakınlaşmanın anlaşma anlamına gelmediğini belirten kaynak, Suriye’nin sınır bitimi, insani konular, terörle mücadele gibi konuların üzerinde mutabakat sağlanan konular olduğunu bildirdi.