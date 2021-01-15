Kaç kişi aşı oldu? Aşının yan etkileri var mı? İşte covid 19 aşısı vurulan kişi sayısı

Koronavirüs salgınını önleme çalışmalarında yeni gelişmeler merak ediliyor. Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Covid 19 aşısı için onay çıkmasının ardından aşılama işlemleri başladı. İlk olarak hekimler ve sağlık çalışanları aşı olmaya başladı. Peki, kaç kişi aşı oldu? Aşı vurulan kişi sayısı görüntüleniyor mu? Aşı yan etkileri neler? Aşı çeşitleri ne? İşte koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler...

KAÇ KİŞİ AŞI OLDU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

COVİD 19 AŞISI KİMLERE UYGULANACAK?

Birinci aşamada sağlık kurumlarında çalışanlar aşılanacak. Ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde çalışanlar aşılanacak. Sonrasında 65 yaş üstü bireyler aşılanacak.

İkinci aşamada öncelikli sektörler aşı olacak. Bakanlıklar, kritik görevlerdeki kişiler, cezaevleri, eğitim sektörü, gıda sektörü ve 60-64 yaş arası bireyler. Ardından 50-64 yaş arası kişiler.

Üçüncü aşamada, kronik hastalığı olan kişiler ve diğer yaş grupları.

Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar aşılanacak.

AŞI ÇEŞİTLERİ

COVID-19 için birkaç farklı aşı türü geliştirilmektedir.

Bu aşıların tümü vücudun bağışıklık sistemine COVID-19’a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanmıştır.

•Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan etkisizleştirilmiş virüs içeren aşılar (İnaktif aşılar).

•Hastalığa neden olmayan ancak bağışıklık yanıtı oluşturan zayıflatılmış virüs içeren aşılar (Canlı atenüe aşılar).

•Güvenli bir şekilde bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün yapısını taklit eden protein parçalarını kullanan protein bazlı aşılar.

•Güvenli bağışıklık yanıtı oluşturmak için COVID-19 virüsünün RNA parçacıklarını taşıyan hastalık yapıcı etkisi olmayan virüslerin kullanıldığı viral vektör aşıları.

•Kendi başına güvenli bağışıklık yanıtı oluşturan protein üretmek için genetik olarak tasarlanmış RNA ve DNA parçacıklarını kullanan son teknoloji bir yaklaşım olan m-RNA ve DNA aşıları.

COVİD 109 AŞISI YAN ETKİLERİ

Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.