Kadayıflı parmak tavuk nasıl yapılır,malzemeleri nedir? İşte Gelinim Mutfakta kadayıflı parmak tavuk tarifi...

Gelin Mutfakta yarışmasında gelinler yaptıkları yemekleri ile rekabet ediyorlar. Kayınvalideler ise yapılan yemekleri puanlıyorlar. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda gelinler bugün kadayıflı parmak tavuk yapıyorlar. Peki kadayıflı parmak tavuk nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi...

KADAYIFLI PARMAK TAVUK MALZEMELERİ

45 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.

2 parça tavuk göğsü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limon

2 dal maydanoz

Panelemek için

2 Yumurta sarısı

1 çay kaşığı isot

2 çorba kaşığı su

Tel kadayıf

Un

Kızartmak için

Ayçiçek yağı

DOMATES SOS:

1 adet domates

1 çay kaşığı karabiber

1 dal biberiye

1 çay kaşığı tuz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Küçük acı kırmızıbiber

KADAYIFLI PARMAK TAVUK NASIL YAPILIR?

2 parça tavuk göğsünü 2 cm kalınlığında şeritler halinde doğrayın.

Tavukları 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabibere bulayın.

Geniş tabanlı çelik bir tencereye 2 parmak kalınlığında zeytinyağı veya ayçiçek yağı dökün ve altını açın ki siz tavukları panelerken yağı ısınsın.

1 çorba kaşığı isotu 2 çorba kaşığı suyla karıştırıp, 2 yumurtanın sarısıyla çırpın ve çukur, geniş bir tabağa koyun.

Kadayıf ve unu da ayrı ayrı tabaklara aynı şekilde yayın. Kadayıfların iyice kuru olmasına dikkat edin, tavuğa çıtırlığı o verecek ve galeta unu yerine geçecek. Eğer kadayıflarınız taze ise bir gece önceden açıkta bırakarak ya da fırında kurutabilirsiniz.

Tavukları sırasıyla un, yumurta sarısı ve en son kadayıflara bulayın.

Kadayıfa buladığınız tavukları ısınmış yağa atın ve altın sarısı olana kadar kızartın.

Tavukları almadan hemen önce 2 dal maydanozu da dal dal ayırıp yağa atarsanız ferah bir çıtırlık olarak yemeğinize eşlik edecektir.

Pişen tavukları kağıt havlu olan bir tabağa alın, fazla yağını bıraksın.