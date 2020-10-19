Kadir Şeker kimdir, olayı nedir, ne kadar ceza aldı? Kadir Şeker davasında son gelişme nedir?

Kadir Şeker olayı gündemde konuşulan konular arasında yer alıyor. Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken ölümüne neden olan Kadir Şeker'e 12.5 yıl hapis cezası verildi. Peki Kadir Şeker kimdir, olayı nedir, kaç yaşında?

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay, 5 Şubat akşamı, Konya Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi.

Özgür Duran'ın (32) sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğünü sanıp, olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker (20), çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Bu ceza, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

KADİR ŞEKER DAVASINDA YENİ GELİŞME

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen hapis cezası ve tutukluk halinin devamı kararına itiraz için avukatları Konya Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

KADİR ŞEKER KAÇ YAŞINDA?

Kadir Şeker, 17 Şubat 2020 tarihinde doğdu.