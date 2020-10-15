Kadir Şeker'in cezası belli oldu! Kadir Şeker kimdir, kaç yaşında, olayı nedir?

Kadir Şeker olayı nedir? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Kadir Şeker, yargılandığı davanın dünkü karar duruşmasında hapis cezasına çarptırıldı. Şeker'in aldığı ceza ve detaylar merak ediliyor. Peki Kadir Şeker ne kadar ceza aldı?

KADİR ŞEKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kadir Şeker, 17 Şubat 2020 tarihinde doğdu.

KADİR ŞEKER NE KADAR CEZA ALDI?

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, yargılandığı davanın dünkü karar duruşmasında 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KADİR ŞEKER NELER SÖYLEDİ?

Kadir Şeker ile duruşma öncesi yaptığı görüşmeyi anlatan avukat Aladağ, şöyle konuştu:

''Kadir’in her şeye rağmen sağlık durumu iyi. Üzüntülüyüz, kaygılıyız. Ama şunu lütfen bir yere not edelim. 'Kadir şimdi olsa ne yaparsın?' dedim. ‘Yine yardım ederdim’ diyor. Bu çok önemli bir cevap. Kadir’i tanımanız anlamında, Kadir’in anlaşılması anlamında çok önemli bir cevap. Lütfen empati yapın. Kadir cani değil, Kadir katil değil. Israrla söylüyorum, sizlerin de tanımasını isterdim. İstinaf mahkemesinde bu savunmamız doğrultusunda en adil, en doğru kararın verileceğinin ümidini taşıyorum. Var gücümüzle mücadele edeceğiz. 'Yardım ederim, derken birini öldürürüm' anlaşılmasın. Kadir diyor ki ‘Ben haksızlığa tahammül edemem’. Aktivist yetişiyor gençler. ‘Ben haksızlığa tahammül edemem. Kadın ya da erkek önemli değil’ diyor. Burada bir kadın vardı, önemliydi. Ülkenin temel sorunuydu. ‘Ben yine yardım ederim' diyor. Yaşadığı onca ıstırap ve acıya rağmen 'Ben yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım' diyen 20 yaşında bir Kadir Şeker var."

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

Olay, 5 Şubat akşamı, Konya Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi.

Özgür Duran'ın (32) sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğünü sanıp, olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker (20), çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Bu ceza, suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.