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10.02.2021 - 11:18 |

Kafeler, restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak?

Kafe, restoran ve lokanta sahipleri kısıtlamaların son bulmasını ısrarla istiyor. Müşterilerini ağırlamak isten binlerce iş yeri sahibi ve çalışanı sıklıkla "Kafeler, restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Kafeler, restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak?

 

Pandemiden dolayı esnaf zor günler geçiriyor. Birçok işletme paket servis yapmadığı için kepenk kapatırken iş yeri sahipleri ve çalışanlar artık kısıtlamaların son bulmasını istiyor. Sürekli olarak "Kafeler (cafe), restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak?" sorusu yöneltiliyor.

KAFELER (CAFE), RESTORANLAR, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, restoranlar, lokantaların açılış tarihi konusunda bugün yapılan bir açıklama henüz yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Kabine toplantısından sonra "Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesiyle ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz." dedi.

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