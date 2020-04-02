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02.04.2020 - 14:40 | | İHA

Kahramanmaraşlı genç corona virüsten çöp poşetiyle korunuyor!

Kahramanmaraş’ta bir vatandaş corona virüs önlemleri kapsamında kafasına geçirdiği çöp poşetiyle geziyor.

Kahramanmaraşlı genç corona virüsten çöp poşetiyle korunuyor!

Kahramanmaraş’ta yaşayan Ferhat Okur'un (22), corona virüsten korunmak için bulduğu ilginç yöntem görenlerin dikkatini çekiyor. Okur, büyük boy çöp poşetini vücudunun yarısını kaplayacak şekilde kafasından geçirip sokakta geziyor.

Çevredekilerin dikkatli bakışlarına aldırış etmeyen Ferhat Okur, her gün çöp poşetini değiştirdiğini söyledi.

Okur, “corona virüsten korunmak için bu şekilde giyiniyorum. Çöp poşetini her gün değiştiriyorum ve herkese tavsiye ederim. Herkes evinde kalsın çıkmasın sokaklara kendi ve ailesi için” diye konuştu.

 

 

Corona virüsten çöp poşetiyle korunuyorKahramanmaraş’ta bir vatandaş corona virüs önlemleri kapsamında kafasına geçirdiği çöp poşetiyle geziyor.
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