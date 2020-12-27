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27.12.2020 - 17:21 | | AA

Kanalisazyon çukuruna düÅŸen hamile kadÄ±n dehÅŸeti yaÅŸadÄ±!

Adana'da hastane bahÃ§esindeki kanalizasyon Ã§ukuruna dÃ¼ÅŸenÂhamile kadÄ±n yaralandÄ±.

Kanalisazyon çukuruna düÅŸen hamile kadÄ±n dehÅŸeti yaÅŸadÄ±!

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, eÅŸi ve 2 Ã§ocuÄŸuyla Seyhan Devlet HastanesineÂ  gelen Nehir Cengiz (28), bahÃ§edeki yaklaÅŸÄ±k 5 metre derinliÄŸindeki kanalizasyonÂ  Ã§ukuruna dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡evredeki vatandaÅŸlarÄ±n durumu bildirmesi Ã¼zerine olay yerineÂ  BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Cankur ekipleri sevkÂ  edildi.

Ekiplerin mÃ¼dahalesiyle halat yardÄ±mÄ±yla dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ukurdan Ã§Ä±karÄ±lan ve hamile olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen kadÄ±n, aynÄ± hastanenin Acil Servisine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Hastane bahÃ§esindeki vatandaÅŸlardan Kerim KÃ¼stÃ¼ Ã¶nce Ã§ocuk Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±Â  duyduÄŸunu belirterek, "Bunun Ã¼zerine Ã§ocuÄŸun yanÄ±na gittim. YakÄ±nÄ±mÄ±zdakiÂ  kanalizasyon Ã§ukurundan ses gelmesiyle Ã¼zerindeki metal levhayÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaÂ  bir kadÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olduÄŸunu fark ettik. Bunun Ã¼zerine durumu gÃ¶revlilereÂ  bildirdik." dedi.

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AltÄ±nlarÄ± isteyen kÄ±z tarafÄ±na kurÅŸun yaÄŸdÄ±rdÄ±Gelen son dakika haberine göre; Samsun'da damadÄ±n babasÄ± evlerine gelerek altÄ±nlarÄ± isteyen gelinin annesi ile babasÄ±na tabancayla ateÅŸ açarak her ikisini de yaralayarak kaçtÄ±.
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