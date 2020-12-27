AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, eÅŸi ve 2 Ã§ocuÄŸuyla Seyhan Devlet HastanesineÂ gelen Nehir Cengiz (28), bahÃ§edeki yaklaÅŸÄ±k 5 metre derinliÄŸindeki kanalizasyonÂ Ã§ukuruna dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡evredeki vatandaÅŸlarÄ±n durumu bildirmesi Ã¼zerine olay yerineÂ BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± Cankur ekipleri sevkÂ edildi.

Ekiplerin mÃ¼dahalesiyle halat yardÄ±mÄ±yla dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ukurdan Ã§Ä±karÄ±lan ve hamile olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen kadÄ±n, aynÄ± hastanenin Acil Servisine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Hastane bahÃ§esindeki vatandaÅŸlardan Kerim KÃ¼stÃ¼ Ã¶nce Ã§ocuk Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±Â duyduÄŸunu belirterek, "Bunun Ã¼zerine Ã§ocuÄŸun yanÄ±na gittim. YakÄ±nÄ±mÄ±zdakiÂ kanalizasyon Ã§ukurundan ses gelmesiyle Ã¼zerindeki metal levhayÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdaÂ bir kadÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ olduÄŸunu fark ettik. Bunun Ã¼zerine durumu gÃ¶revlilereÂ bildirdik." dedi.

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