Regaip Kandili hangi gün? 2020 Kandil tarihleri (Miraç - Berat - Kadir Gecesi - Mevlid Kandili)
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden, 2020 Kandil tarihlerini yayımladı. Kandil ne zaman sorusu yoğun ilgi görmeye başlarken, saatler ilerledikçe hangi Kandilin idrak edileceği merak konusu oldu. 2020 Yılının ilk kandili yarın...Peki ne kandili? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Regaip, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili tarihleri...
İslam alemi için büyük önem taşıyan Kandil günlerinin 2020 yılı tarihleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2020 Kandil tarihleri ne zaman? Yılda toplam 5 kandil gününün idrak edildiği 2020 yılında hangi günler kandil olacak? İlk ne kandili idrak edilecek? İşte sırasıyla 2020 Kandil tarihleri...
KANDİL NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan kandil tarihleri yayımlandı. 27 Şubat 2020 Perşembe günü yılın ilk kandil günü idrak edilecek. Peki yarın ne kandili?
YARIN NE KANDİLİ?
27 Şubat 2020 Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.
KANDİL NE ZAMAN 2020 TARİHLERİ
27 Şubat 2020 Perşembe Regaip Kandili
21 Mart 2020 Cumartesi Miraç Kandili
7 Nisan 2020 Cuma Berat Kandili
19 Mayıs 2020 Kadir Gecesi
28 Ekim 2020 Çarşamba Mevlid Kandili
RECAİP KANDİLİ’NDE EYAPILMASI GEREKEN İBADETLER
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaip gecesi yapılacak ibadetler hakkında ‘’bu gecelerde en fazla yapmamız gereken hususlardan birisi ibadet, birisi tövbe ve bir diğeri de duadır’’ açıklamasını yapmıştı. Ayrıca Erbaş, ibadet; yaratılanın, yaratanına sevgi ve saygı ile boyun eğmesidir. İbadet kavramının temel olarak; “bağlanmak”, “boyun eğip itaat etmek” ve “kulluk etmek” gibi üç önemli boyutu bulunmaktadır” diyerek ibadetin önemine de vurguladı.
Duanın öneminin altını çizen Başkan Erbaş şunları söyledi:
“Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Onlar Recep'in ilk cuma gecesi, yani bu geceye işaret ediyor Peygamber Efendimiz. Şaban ayının ortasında bulunan gece, Berat Gecesi’, üçüncüsü, cuma gecesi, dördüncüsü Ramazan Bayramı ve beşincisi de Kurban Bayramı Geceleridir.”