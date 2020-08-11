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11.08.2020 - 05:30 | | Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Kapatılan Zaman Gazetesi binasi Bakırköy Adliyesi'ne ek hizmet binası oluyor

Bahçelievler Yenibosna'da bulunan FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' tabelası asıldı.

Kapatılan Zaman Gazetesi binasi Bakırköy Adliyesi'ne ek hizmet binası oluyor

İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan Bahçelievler Yenibosna'daki bulunan FETÖ terör örgütüne ait Zaman Gazetesi, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Uzun süredir boş durumdaki bina Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor.

Kapatılan Zaman Gazetesi binasi Bakırköy Adliyesine ek hizmet binası oluyor

Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' yazılı tabela asıldığı görüldü.

İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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