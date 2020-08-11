11.08.2020 - 05:30 | | Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Kapatılan Zaman Gazetesi binasi Bakırköy Adliyesi'ne ek hizmet binası oluyor
Bahçelievler Yenibosna'da bulunan FETÖ'nün eski Zaman Gazetesi binası, Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası oluyor. Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' tabelası asıldı.
İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 4 Mart 2016'da kayyum atanan Bahçelievler Yenibosna'daki bulunan FETÖ terör örgütüne ait Zaman Gazetesi, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi sonrasında 27 Temmuz 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldı. Uzun süredir boş durumdaki bina Bakırköy Adliyesi ek hizmet binası oluyor.
Binaya 'Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası' yazılı tabela asıldığı görüldü.
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