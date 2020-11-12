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12.11.2020 - 12:31 | | İHA

Karakol saldırısı talimatı kırmızı kategori teröristten!

Bölücü terör örgütü tarafından 2015 yılında Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine uzun namlulu ve lav silahlarıyla gerçekleştirilen saldırının detayları belli oldu. Emniyet ve jandarma birimlerinin titiz çalışmasıyla saldırı talimatını etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki terörist Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu’nun verdiği ortaya çıktı.

Karakol saldırısı talimatı kırmızı kategori teröristten!

Yıldırım Operasyonu kapsamında 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirilmiş, PKK/PYD terör örgütünün sözde özel kuvvetler sorumlusu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde örgüte ait bilgilerin olduğu dijital materyaller bulundu. Söz konusu materyaller incelendiğinde S.D. ve R.Ö. adlı şahıslarla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahısların 26 Ağustos 2015 tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine uzun namlulu ve lav silahlarıyla saldıran teröristlerin mühimmatlarının taşınmasına ve eylemi gerçekleştirecekleri noktaya varmalarına yardım ettikleri tespit edildi. Ayrıca şahısların bombalı eylemde kullanılacak olan yüklü patlayıcı maddeyi Adana’ya götürdükleri belirlendi. Elde edilen bilgiler üzerine emniyet ve jandarma birimlerinin titiz çalışmayla S.D. ve R.Ö. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin tutuklanmasına karar verildi.

SALDIRI TALİMATI ERHAN PORSİPİ KOD ADLI İSHAK ÖZÇAKTU'DAN

R.Ö., güvenlik güçlerine verdiği ifadede Gaziantep’teki 25 Aralık Karakoluna yönelik saldırının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili detayları anlattı. R.Ö., S.D. ile birlikte Diyarbakır Lice kırsalında kırmızı kategoride aranan Erhan Porsipi kod adlı İshak Özçaktu isimli örgüt mensubunun da arasında olduğu 3 örgüt mensubu ile görüştüklerini, buradan aldıkları talimatla mühimmatları Gaziantep’e getirdiklerini söyledi. R.Ö., mühimmatları saldırıyı gerçekleştiren iki örgüt mensubuna teslim ettiklerini ve saldırı gerçekleşene kadar teröristlerin ikametinde kaldıklarını ifade etti. S.D.’nin eylemi gerçekleştiren teröristleri alarak 25 Aralık Polis Merkez Amirliği’ne yakın bir noktaya götürdüğünü, burada uzun namlulu ve lav silahlarıyla karakola yönelik saldırının gerçekleştirildiğini söyleyen R.Ö., saldırıdan sonra S.D.’nin eylemi gerçekleştiren teröristleri alarak kırsal alana götürdüğünü ifade etti.

Ayrıca R.Ö. ifadesinde, S.D.’nin bombalı eylemde kullanmak üzere Adana’ya patlayıcı madde götürdüğünü ve E.D. adlı isimli şahsa teslim ettiğini kaydetti.

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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