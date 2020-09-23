MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Karantina ihlali yaptı, meydanda gezerken yakalandı
ABONE OL
23.09.2020 - 11:09 |

Karantina ihlali yaptı, meydanda gezerken yakalandı

 Kayseri'de karantina ihlali yapan bir kişi, polis ekiplerince cumhuriyet meydanında gezerken yakalandı.

Karantina ihlali yaptı, meydanda gezerken yakalandı

Yapılan denetimlerde Cumhuriyet Meydanı'nda Hasan P.'yi sorgulayan polis ekipleri, şahsın karantinada olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince sağlık ekiplerine haber verilmesiyle ambulansa alınan Hasan P., 'Neden dışarı çıktınız'? sorusunu yanıtsız bıraktı.

Hassan P. daha sonra ekiplerce yurda götürüldü. Ekiplerin, kent genelindeki denetimleri aralıksız devam ediyor.

Bugün resmen başladı! HES kodu olmayan giremeyecekGelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri Valisi Günaydın: Vaka sayılarını şimdilik durdurduk

Kayseri Valisi Günaydın: Vaka sayılarını şimdilik durdurduk

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na operasyon!

FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na operasyon!

Sıradaki Haber