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23.11.2020 - 17:21 | | İHA

Karı koca çifti darp edip polislere saldıran 4 kişi tutuklandı!

Afyonkarahisar’da işe giden karı kocaya apartmanın 6'ncı katından cam şişe atan, uyarılınca da aşağı inip eşleri önce darp edip sonra da bıçaklayan ve ardından olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran 4 kişi tutuklandı.

Karı koca çifti darp edip polislere saldıran 4 kişi tutuklandı!

Olay, dün gece İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z., eşi E.Z.’yi iş yerine bırakmak için evlerinden aşağı indikleri sırada oturdukları apartmanın 6'ncı katından aşağıya cam şişe atıldı. Çiftin kendilerine doğru cam şişe atan kişileri uyarması üzerine Şükrü O., İsmail O., Özden H. ve Erol E., isimli şahıslar aşağı inerek karı kocayı darp etmeye başladı. Ayrıca olay esnasında Özden H., yanında bulunan bıçakla M.Z.’yi elinden yaraladı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ancak şahıslar bu defa olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırarak darp etmeye çalıştı. Bunun üzerine bölgeye gelen takviye ekipler ile şahıslar sakinleştirilerek gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Şükrü O., İsmail O., Özden H. ve Erol E., savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Sulh Hukuk Mahkemesi hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayda yaralanan karı koca çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
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