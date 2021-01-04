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04.01.2021 - 11:32 | | DHA

Kartal Belediyesi, 4 günlük kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

İçişleri Bakanlığı’nın yılbaşı için yayınladığı 4 günlük kısıtlama kararının ardından harekete geçen Kartal Belediyesi, sokak hayvanlarının bu süreçten etkilenmemesi adına ilçenin birçok noktasında besleme faaliyetleri yürüttü.

Kartal Belediyesi, 4 günlük kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı

İlçe genelinde farklı pek çok noktaya ulaşan ekipler, sokak hayvanları için mama ve su bırakarak onların bu süreyi tok geçirmelerini sağladı. Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak yapılan sokak hayvanlarına mama temini çalışmaları, hayvan severlerin 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına takılmaları nedeniyle ilçe genelinde daha fazla noktada ve daha fazla miktarda mama temini ile artırıldı.

Kartal’ın çeşitli noktalarında sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; kedi ve köpeklerin yanı sıra kuşları da unutmadı. Neyzen Tevfik Meydanı’nda bulunan güvercinler için buğday temin eden ekipler, kısıtlama süresince pek çok hayvana ulaşarak aç kalmamalarını sağladı. Çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için caddelerde, bulvarlarda ve sahil bandının yanı sıra ormanlık alanlarda da mama ve su dağıtımı gerçekleştirildi.

 

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