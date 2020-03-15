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15.03.2020 - 15:47 | | DHA

Kayalıktan düşen Hollandalı turisti böyle kurtardı!

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek bacağını kıran Hollandalı Annevan Der Veen'i (27) Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

Kayalıktan düşen Hollandalı turisti böyle kurtardı!

Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'nda yürüyüşe çıkan Annevan Der Veen, saat 11.00 sıralarında deniz kenarına inmek isterken kayalıklardan düştü. Yaralanan Hollandalı turist 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyince, bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK timi sevk edildi. JAK timi, Veen'in düştüğü alana sahil güvenlik botuyla ulaştı.

Sol bacağında kırık olduğu belirlenen Veen, sedyeyle bota taşındı. Bota alınan Veen, koyda bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alınan Veen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 

 

Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktıADIYAMAN'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.
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