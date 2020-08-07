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07.08.2020 - 11:34 | | DHA

Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı

Bursa’da ev almak için biriktirdiği 60 altını koyduğu çantada bulamayan Murat Kahraman, soluğu poliste aldı. Çantayı kontrol eden Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise altınları çantanın astar kısmında buldu. Altınları bulununca mutluluktan ağlayan Kahraman, polislere teşekkür etti.

Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı

Bursa Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde yaşayan Murat Kahraman, ev alabilmek için yıllarca altın biriktirdi. 60 tane çeyrek ve tam altını, bir çoraba sarıp, laptop çantasına koydu.

Bir süre sonra çantasını kontrol eden Kahraman, altınları göremeyince Görükle Polis Merkez Amirliği’ne gitti. Çanta 'delil' olarak el konularak, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Çantayı inceleyen polis memuru Serbülent Küme, altınların olduğu çorabın astara sıkıştığını fark etti. Küme'nin altınları bulması üzerine Murat Kahraman’a telefonla bilgi verildi. Hemen polis merkezine gelen Murat Kahraman, mutluluktan gözyaşı dökerek, altınlarını teslim aldı. 

Bursa'da ormanlık alanda yangınBursa'da, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
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