18.08.2020 - 14:28 | | AA
Kaymakam, tebdili kıyafetle Kovid-19 denetimi yaptı
Kazımkarabekir Kaymakamı Yasin Şahin, tebdili kıyafetle halkın arasına karışarak, yeni tip çorona virüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi. Şahin, denetimde, tedbirlere uymadığını tespit ettiği 2 memur ve 2 vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.
Koronavirüsle mücadelede Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesindeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Şahin, tebdili kıyafetle ilçe merkezinde denetim gerçekleştirdi.
Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Şahin, denetim sırasında bankta oturan bir vatandaşla sohbet etti. Şahin, bu sırada esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını da kontrol etti.
Şahin, denetimlerini, Kazımkarabekir Entegre Devlet Hastanesi, İclal Karabekir Anaokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde sürdürdü.
Hastanede, hasta gibi gezen Şahin, çalışanları ve buradaki işleyişi takip etti.
Şahin, denetimde, tedbirlere uymadığını tespit ettiği 2 memur ve 2 vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.
Kocaeli'de demir çubuklarla doktor ve güvenlik görevlisini darp ettilerKocaeli’nin Körfez ilçesinde tedavi için eşi ile birlikte özel bir hastaneye giden şahıs, tedavisinin sonrasında yakınlarını alarak geldiği hastanede kendisini uyaran güvenlik görevlisi ile doktorları darp etti. Demir sopalarla hastane çalışanlarının darp edilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.