Kep Adresi Nedir, Nasıl Alınır? Kep Adresi Zorunlu Mudur?

KEP, açılımı ‘kayıtlı e posta’ şeklinde değerlendirilmektedir. Ama asıl açılımı ‘PTT kayıtlı e-posta’ şeklindedir. Ancak KEP şeklinde kısaltılmıştır ve bu şekilde kullanılmaktadır.

KEP Adresi Nedir, Nasıl Alınır?

Elektronik posta kategorisinde yer alan KEP, resmi yazışmaların güvenli bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Resmi yazışmalarda üçüncü kişilerle paylaşılmayan bilgilerin güvenli bir şekilde karşı tarafla paylaşılması KEP ile mümkündür. Şirketler için zorunlu olan kayıtlı e-posta hizmeti, internet ortamında güvenli yazışma işlemi için gereklidir.

KEP sistemi dünya genelinde kullanılan ve ülkemizde de kullanılan bir sistemdir. Dünya standartlarında değerlendirilen bu elektronik posta sistemi, resmi yazışmalar için kullanılan bir sistemdir.

KEP Adresi Zorunlu mudur?

Kayıtlı elektronik posta için başvuru işlemi bazı belgelere ihtiyaç duymaktadır. Bu belgeler tedarik edilmeden her hangi bir başvuru yapılamamaktadır. Bu belge ve bilgiler tedarik edildikten sonra PTT şubesine başvurarak kayıtlı e-posta alım işlemi yapılmaktadır. PTT kayıtlı elektronik posta başvuru işlemi için gerekli belgeler şu şekildedir:

1- Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi, en önemli belgedir. Bu belge yoksa pasaport ve ehliyet gibi kimlik belgesinin yerine geçebilecek belgeler de başvuru esnasında kabul edilmektedir. Geçerli olmayan veya değişmesi gereken kimlik belgeleri yenilenmelidir.

2- Kayıtlı elektronik posta başvuru formu doldurulmalıdır. Formda istenen bilgiler doğru bir şekilde verilmelidir. Formu doldurduktan sonra kimlikle birlikte PTT şubesine gerekli başvuru yapılabilir.

Başvuru işlemi sonunda PTT şubesi size kayıtlı elektronik posta sistemine kaydetmektedir. Ekonomide ve sanayide güvenli yazışma sistemi kategorisinde KEP öne çıkmaktadır. Maliye ve Ticaret Odası, Belediye ve benzeri birçok resmi kurum ile yazışmalarda kayıtlı elektronik posta adresi kullanılması zorunludur.

KEP adresi almak, limited, anonim ve komandit şirketlerde zorunludur. Bu şirketlere tebligatlar elektronik ortamda yapılmaktadır ve bu nedenle bu şirketlerin KEP adresi alması zorunludur. Ticari işlemlerin sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi ve güven ortamının oluşması için güvenilir e-posta sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Kayıtlı elektronik posta adresinin özellikleri şu şekildedir:

1- Elektronik postanın ilgili kişiye gönderildiği veya gönderilemediği bilgisi gelmektedir.

2- Gönderildiği halde kullanıcının mesajı okuyup okumadığı da gönderide yer almaktadır.

3- Gönderinin görüldüğü tarih ve saatte görülebilir.

4- Bu sistemde içeriğin değiştirilmesi imkansızdır.

5- Hukuken kayıtlı elektronik posta mesajları delil kabul edilmektedir.