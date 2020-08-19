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19.08.2020 - 07:00 | | ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

‘Keşke ben ölseydim’

Annesi Saniye D.’ye şiddet uygulayan babası Yusuf D.’yi öldüren 17 yaşındaki İ.D. ilk duruşmada tahliye edildi. Anne D. “Oğlum babasının elinde beni kurtarmak için böyle bir şey yaptı. Keşke yaşanmasaydı, oğlum çok pişman. Babaları yerine keşke ben ölseydim de oğlum katil olmasaydı” dedi.

‘Keşke ben ölseydim’
ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

İstanbul Sultangazi’de yaşayan Yusuf D. (39) geçtiğimiz Ekim ayında 17 yaşındaki oğlu İ. tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından yakalanan İ.D. ifadesinde babasının annesini dövdüğünü ve araya girdiği sırada yaşanan arbede esnasında babasını bıçakladığını söylemişti. Hazırlanan iddianamede tutuklu İ.D. için 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Geçtiğimiz ay İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada mahkeme, sabit ikametgâh sahibi olması ve tutuklu kaldığı süreyi gerekçe göstererek İ.D.’nin tahliyesine karar verdi.

Oğlu tahliye edilen anne Saniye D. (37) ise Milliyet’e şöyle konuştu:

‘Beni kurtarmak için’

“Oğlum çok pişman. Olay günü eşim beni yumruklamaya başladı. Daha sonra da dilimi kesmek istediğini söyledi, ben elimle ağzımı kapatırken elindeki bıçak elimi kesti. Oğlum, babasının elinden beni kurtarmak için böyle bir şey yaptı. Keşke yaşanmasaydı. Babaları yerine keşke ben ölseydim de oğlum katil olmasaydı.

Oğlum bir ay oldu hapisten çıkalı, hâlâ vicdan azabı çekiyor. Ne olursa olsun o 22 yıllık eşimdi ve çocuklarımın babasıydı. Kimse bunların yaşanmasını istemezdi. Olaya şahit olan biri 4, diğeri 7 yaşında olan iki oğlum hala psikolojik destek alıyor. Yaşananlardan en çok da İ. etkiledi. Oğlumun tüm bunları yaşamasının sebebi benim, ben ölmeyeyim diye babasını öldürdü.”

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