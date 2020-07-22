Kıbrıs gazisi ve eşi kazada öldü, kızı ve 2 torunu yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Emirdağ- Çifteler D675 karayolu üzerinde meydana geldi. R.B. (52) iradesindeki 26 E 1161 plakalı TIR ile Canan Hasmercanın kullandığı 1-XSB-331 Belçika plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle iki araç savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye sevk edildi.













Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede otomobilde bulunan Kıbrıs gazisi Şaban Hasmercan ile eşi Şemsi Hasmercan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



TIR SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ



Yaralanan Canan Hasmercan ile kızları A.S.G. (15) ve B.G. (13) ise yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Canan Hasmercanın sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Ayakta tedavi edilen TIR sürücüsü ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

Hasmercan çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bolvadin Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hasmercan çiftinin Bolvadin ilçesinde oturduğu, kızları Canan Hasmercanın ise eşinden ayrı Belçikada ikamet ettiği ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.