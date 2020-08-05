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05.08.2020 - 12:30 | | DHA

Kırklareli'de martı ve karabatak avlayan 3 kişiye para cezası

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde tüfekle martı ve karabatak avladığı tespit edilen 3 kişiye, 10 bin 929 TL idari para cezası uygulandı.

Kırklareli'de martı ve karabatak avlayan 3 kişiye para cezası

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı İğneada beldesinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleriyle birlikte bölgede araştırma yaptı. Kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişi, vurduğu 3 martı ve 2 karabatak cinsi kuşla yakalandı. Ekipler, kuşlar ile 3 av tüfeğine el koydu. Şüpheliler, kaçak avcılık yaptıkları, ekosistemde tahribat ve eksiltme meydana getirdikleri gerekçesiyle toplam 10 bin 929 TL idari para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.

 

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Kırklareli'de martı ve karabatak avlayan 3 kişiye para cezası

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