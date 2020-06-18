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18.06.2020 - 10:43 | | İHA

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş, Adana Cumhuriyet BaşSavcılığına atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesi ile Kırşehir Cumhuriyet Başsasvcısı Bilal Gümüş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Gümüş, Adana Cumhuriyet BaşSavcılığına atandı

HSYK'nın sitesinde duyurulan kararname ile 4 bin 261 idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet Başsavcısının görev yerinde değişim oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gümüş'ün yerine ise Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Başsavcı olarak atandı.

Pençe Kaplan operasyonunda teröristere büyük darbeTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 36 saat içinde terör örgütüne ait 500'den fazla hedef top, Fırtına obüsü, ÇNRA'nın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla imha edildi.
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