KÄ±saca entübe ne demek? Entübe hasta anlamÄ± nedir, Türkiye'da sayÄ±sÄ± kaça yükseldi?
EntÃ¼be nedir sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Corona virÃ¼sÃ¼n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en Ã§ok konuluÅŸulan tÄ±p terimleri arasÄ±nda yer almaya baÅŸlayan entÃ¼be hakkÄ±nda araÅŸtÄ±rmalar devam ediyor. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalar ile gÃ¼nlÃ¼k vaka ve entÃ¼be hasta sayÄ±larÄ± aÃ§Ä±klanÄ±yor. Peki kÄ±saca entÃ¼be ne demek?
Son gÃ¼nlerin en Ã§ok araÅŸtÄ±rma konusu olan baÅŸlÄ±klarÄ± arasÄ±nda entÃ¼be nedir sorusu geliyor. TÄ±p terimi olarak bilinen entÃ¼be
corona virÃ¼sÃ¼n hayatÄ±mÄ±za girmesi ve TÃ¼rkiye'de ilk vakanÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±kÃ§a araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. EntÃ¼be hasta nedir, entÃ¼be olmak ne demek sorularÄ± vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan sÄ±kÃ§a araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Peki entÃ¼be hasta ne demek?
ENTÃœBE NEDÄ°R?
EntÃ¼basyon, solunumun veya solunum yolunun gÃ¼venliÄŸinin bozulmasÄ± ya da bozulma riskinin oluÅŸmasÄ± durumunda hava yolunun korunmasÄ±, devamlÄ± havalandÄ±rma saÄŸlanmasÄ±, gerekirse ilaÃ§ verilmesi amacÄ±yla, suni solunuma geÃ§mek iÃ§in laringoskopi veya Ã¶zel aparatlar yardÄ±mÄ±yla solunum yoluna aÄŸÄ±z ya da burun yoluyla Ã¶zel bir tÃ¼p yerleÅŸtirilmesi iÅŸlemidir.
Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanÄ±mlanabilen solnum yetmezlikli hastalarÄ± solunum cihazÄ±na baÄŸlayabilmek iÃ§in aÄŸÄ±zdan nefes borusuna ulaÅŸan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma iÅŸlemine "entÃ¼basyon" denir.
AyrÄ±ca pek Ã§ok ameliyatta, ameliyatÄ± yapabilmek iÃ§in hastayÄ± uyutmak ve kaslarÄ±nÄ± gevÅŸetici ilaÃ§lar vermek gerekir. Bu ilaÃ§lar hastanÄ±n kendi kendine nefes almasÄ±na engel olduÄŸundan ameliyat sÃ¼resince hastanÄ±n solunum cihazÄ±na baÄŸlanmasÄ± ve bunun iÃ§in de entÃ¼be edilmesi gerekir.
ENTÃœBE HASTA NE DEMEK?
Hasta normal solunumunu devam ettiremediÄŸi iÃ§in suni solunum oluÅŸturmak adÄ±na uygulanan entÃ¼be iÅŸlemi sonrasÄ± vakaya entÃ¼be hasta adÄ± veriliyor. EntÃ¼be hastalar kendilerine baÄŸlanan suni solunum ile birlikte nefes alÄ±p verme iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtiriyorlar.
HastanÄ±n solunum yetmezliÄŸine yol aÃ§an durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi baÅŸÄ±na yeterli nefesi alÄ±r hale gelirse entÃ¼basyon iÅŸlemi sonlandÄ±rÄ±labilir. Bu iÅŸleme de tÄ±pta "ekstÃ¼basyon" adÄ± verilir. EntÃ¼basyon sÃ¼resi bazen Ã§ok uzayabilir.
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