Kışın en çok yakıştığı şehirler

Kar, her şehre çok yakışıyor. Öyle ki estetikten uzak şehirleri bile beyaz örtüyle kapatarak güzelleştiriyor. Ancak bazıları var ki kışın muhteşem oluyor. Bu şehirlerde, tarihi binalar ve doğa, karla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor. İşte o adreslerden birkaçı:

Masalsı bir görüntü

Bolu: Ormanları, gölleri, dağları ve yaylalarıyla meşhur olan Bolu, her mevsim güzel. Kayın, gürgen, kızılağaç, karaağaç, meşe ağaçlarıyla Yedigöller, unutulmaz kış fotoğraflarını yakalayabileceğiniz adresler. Kartalkaya ve Gerede-Akut kayak merkezleriyle Bolu, kayakseverlerin gözde bölgelerinden. Şehirde, Gölcük Tabiat Parkı ise donan göl yüzeyi ve kar manzaralarıyla yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir: Köprüleri, heykelleri, tarihi Odunpazarı Evleri, Sazova Parkı’ndaki Masal Şatosu’yla karlar altındaki Eskişehir, görsel bir şölen sunuyor. Porsuk Çayı ile Türkiye’nin Venedik’i olarak kabul edilen şehirde, kar yağarken çay kenarında yürümek yapılabilecek en güzel aktivitelerden.

Bursa: Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa, camileri, hanları, İznik, Cumalıkızık, eski Rum yerleşim yerlerinden Tirilye ve Misi köyleri başta olmak üzere tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. Kış turizminin en gözde merkezi Uludağ ise kayak dışında snow board, big foot, buz pateni, kar motosikleti gibi aktiviteler için de tercih ediliyor.

Beyaz altın oldu

Sivas’ta, Pamukkale’den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale beyaza büründü.

Şehir merkezine 24 kilometre uzakta yer alan sıcak çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak oluşturulan Altınkale’deki süs havuzlarında jeotermal suyun oluşturduğu buhar, fotoğrafçıların da ilgisini çekti.

Silüetini değiştiriyor

Ankara: Her zaman griliğinden şikâyetçi olunan Ankara, kar yağınca çok güzel oluyor. Hatta bu konu üzerine yazılmış birçok şiir ve şarkı da var. Kar yağışıyla birlikte başkentte özelikle Anıtkabir, Atakule, Kuğulu Park ve Seymenler Parkı’nda birbirinden güzel görüntüler oluşuyor.

İstanbul: Karla güzelliği ortaya çıkan İstanbul’da, Çamlıca Tepesi’nden ya da Pier Loti’den karlar altındaki şehri izlemeye doyum olmuyor. Yine Üsküdar, Bebek sahili ile rengârenk evleriyle ünlü Kuzguncuk, Fener, Balat da şehirde, karın en çok yakıştığı yerlerden. Belgrad Ormanı ise doğada yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak noktası.

Tarihi süsleyen örtü

Kars: Ani Harabelerinin yanı sıra Rus ve Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinin görülebildiği Kars, kar altında ayrı bir güzel. Ayrıca Kars ve Ardahan sınırlarında olan ve kışın buz tutan Çıldır Gölü’nde atların çektiği kızaklar, unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Van: Urartular’dan izler taşıyan şehirde Muradiye Şelalesi ile M.Ö. 9. yüzyılda yapılan Van Kalesi bulunuyor. Van Gölü’nden tekne yolculuğuyla ulaşılabilen Akdamar Adası ve Kilisesi ise kar altındayken güzelliğiyle büyülüyor.

Nevşehir: Peribacaları ve yeraltı şehirleriyle dört mevsim farklı bir güzelliğe sahip Kapadokya, karlar altında masalsı bir manzaraya bürünüyor. Bölgede Derin Kuyu Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi, Uçhisar, Çavuşin Köyü, Paşabağ, görülmesi gereken en önemli yerler.