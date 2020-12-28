KÄ±skanÃ§lÄ±k krizine girip kendisinden 19 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k eÅŸini bÄ±Ã§akladÄ±

Olay, dÃ¼n merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esine baÄŸlÄ± BahÃ§elievler Mahallesiâ€™nde 3 katlÄ± binanÄ±n 3â€™Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki dairede meydana geldi. Bir sÃ¼re Ã¶nce dini nikahla birlikte yaÅŸamaya baÅŸlayan Suriye uyruklu Kevser El-Ä°sa Hasan ile Ä°mad El-Mansur Muhammet Suphi'nin, kÄ±skanÃ§lÄ±k nedeniyle sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

GenÃ§ kadÄ±nÄ±n balkona dahi Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istemediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Suphi, gece saatlerinde Kevser El-Ä°sa Hasan ile yine kÄ±skanÃ§lÄ±k nedeniyle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma, kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nce Kevser El-Ä°sa Hasan, balkona Ã§Ä±ktÄ±. Bunu gÃ¶ren Suphi, kadÄ±nÄ± balkonda dÃ¶vmeye baÅŸladÄ±. Kevser El-Ä°sa Hasanâ€™Ä±n yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan komÅŸularÄ±, polise bildirdi. Bu sÄ±rada Suphi, genÃ§ kadÄ±nÄ± banyoya gÃ¶tÃ¼rerek, defalarca bÄ±Ã§akladÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen polis ekipleri, Ä°mad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Belinden ve sÄ±rtÄ±ndan yaralanan Kevser El-Ä°sa Hasan ise saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulansla Adana Åžehir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Kevser El-Ä°sa Hasanâ€™Ä±n balkonda darbedildiÄŸini gÃ¶ren kiÅŸi, "KadÄ±nÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyduk. SÃ¼rekli tartÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Daha sonra kadÄ±nÄ± iÃ§eri gÃ¶tÃ¼rÃ¼p, banyoda bÄ±Ã§aklamÄ±ÅŸ" dedi.

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