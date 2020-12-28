MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri KÄ±skançlÄ±k krizine girip kendisinden 19 yaÅŸ küçük eÅŸini bÄ±çakladÄ±!
ABONE OL
28.12.2020 - 10:00 | | DHA

KÄ±skançlÄ±k krizine girip kendisinden 19 yaÅŸ küçük eÅŸini bÄ±çakladÄ±!

Adanaâ€™da Ä°mad El-Mansur Muhammet Suphi (39), dini nikahla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kevser El-Ä°sa Hasan'Ä± (20) kÄ±skanÃ§lÄ±k nedeniyle balkonda dÃ¶vÃ¼p, banyoda belinden ve sÄ±rtÄ±ndan bÄ±Ã§aklayarak, yaraladÄ±. Suriyeli genÃ§ kadÄ±n, hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, vatandaÅŸÄ± Suphi ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Olay, dÃ¼n merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esine baÄŸlÄ± BahÃ§elievler Mahallesiâ€™nde 3 katlÄ± binanÄ±n 3â€™Ã¼ncÃ¼ katÄ±ndaki dairede meydana geldi. Bir sÃ¼re Ã¶nce dini nikahla birlikte yaÅŸamaya baÅŸlayan Suriye uyruklu Kevser El-Ä°sa Hasan ile Ä°mad El-Mansur Muhammet Suphi'nin, kÄ±skanÃ§lÄ±k nedeniyle sÃ¼rekli tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

GenÃ§ kadÄ±nÄ±n balkona dahi Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istemediÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Suphi, gece saatlerinde Kevser El-Ä°sa Hasan ile yine kÄ±skanÃ§lÄ±k nedeniyle tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma, kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nce Kevser El-Ä°sa Hasan, balkona Ã§Ä±ktÄ±. Bunu gÃ¶ren Suphi, kadÄ±nÄ± balkonda dÃ¶vmeye baÅŸladÄ±. Kevser El-Ä°sa Hasanâ€™Ä±n yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan komÅŸularÄ±, polise bildirdi. Bu sÄ±rada Suphi, genÃ§ kadÄ±nÄ± banyoya gÃ¶tÃ¼rerek, defalarca bÄ±Ã§akladÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen polis ekipleri, Ä°mad El-Mansur Muhammet Suphi'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Belinden ve sÄ±rtÄ±ndan yaralanan Kevser El-Ä°sa Hasan ise saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerince ambulansla Adana Åžehir EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

KÄ±skanÃ§lÄ±k krizine girip kendisinden 19 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k eÅŸini bÄ±Ã§akladÄ±

Kevser El-Ä°sa Hasanâ€™Ä±n balkonda darbedildiÄŸini gÃ¶ren kiÅŸi, "KadÄ±nÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyduk. SÃ¼rekli tartÄ±ÅŸÄ±yorlardÄ±. Daha sonra kadÄ±nÄ± iÃ§eri gÃ¶tÃ¼rÃ¼p, banyoda bÄ±Ã§aklamÄ±ÅŸ" dedi.

Â

KÄ±skanÃ§lÄ±k krizine girip kendisinden 19 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k eÅŸini bÄ±Ã§akladÄ±

Â 

KÄ±skançlÄ±k krizine girip kendisinden 19 yaÅŸ küçük eÅŸini bÄ±çakladÄ±!Adanaâ€™da Ä°mad El-Mansur Muhammet Suphi (39), dini nikahla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kevser El-Ä°sa Hasan'Ä± (20) kÄ±skançlÄ±k nedeniyle balkonda dövüp, banyoda belinden ve sÄ±rtÄ±ndan bÄ±çaklayarak, yaraladÄ±. Suriyeli genç kadÄ±n, hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, vatandaÅŸÄ± Suphi ise gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

2021 Asgari ücret belli oluyor... Asgari ücret için milyonlarÄ±n gözü Asgari ücret son toplantÄ±sÄ±ndan çÄ±kacak kararda

2021 Asgari Ã¼cret belli oluyor... Asgari Ã¼cret iÃ§in milyonlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ Asgari Ã¼cret son toplantÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±kacak kararda

MilyonlarÄ± ilgilendiriyor! Bunu yapmayan iÅŸten atÄ±lÄ±r...

MilyonlarÄ± ilgilendiriyor! Bunu yapmayan iÅŸten atÄ±lÄ±r...

2021 ÅŸifresi ihtiyatlÄ± iyimserlik!

2021 ÅŸifresi ihtiyatlÄ± iyimserlik!

IHA - Türkiyeâ€™de bu ölçekte ilk ve tek olan, dünya standartlarÄ±ndaki merkezde enfeksiyon hastalÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacak

IHA - TÃ¼rkiyeâ€™de bu Ã¶lÃ§ekte ilk ve tek olan, dÃ¼nya standartlarÄ±ndaki merkezde enfeksiyon hastalÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacak

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet