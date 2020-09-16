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16.09.2020 - 15:37 | | DHA

Kızlarını istismar ettiği iddia edilen babaya tahliye

Mersin'de hakkında 3 kızına cinsel istismardan dava açılan S.D., tutuklu yargılandığı davanın 3'üncü duruşmasında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Kızlarını istismar ettiği iddia edilen babaya tahliye

Mersin'de yaşayan H.G. (34) ile kız kardeşleri S.D. (32) ve S.D., (28), ocak ayında öz babaları S.D.'nin (55) küçük yaşlarda yıllarca kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürüp, şikayetçi oldu. 3 kız kardeşin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan emlakçı baba, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Baba S.D., hakkında 'çocuğun cinsel istismarı suçundan' 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Baba S.D., davanın temmuz ayında görülen ikinci duruşmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında mağdur kız kardeşler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık S.D.'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada akrabalar ve yakınlar dinlendi. Söz verilen hala S.D., kızların babalarından para almak için iftira attığını iddia etti.

Kız kardeşler ise şantaj ve iftira iddialarını kabul etmedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık S.D.'yi yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bıraktı.

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