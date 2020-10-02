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02.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kobani şüphelilerine tutuklama talebi

Kobani olayları’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye çıkarılan aralarında Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna’nın da olduğu 20 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

Kobani şüphelilerine tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2014’te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Cumhuriyet Savcısına ifade veren Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün’ün sorguları gece geç saatlere kadar sürdü. 20 kişi tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun da tutuklu bulunduğu eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül’de 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Yedi ilde operasyon başlatılmış, Terörle mücadele (TEM) ekiplerince 20 şüpheli yakalanmış ve 4 gün ek gözaltı süresi verilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 kişi dün sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesi’ne çıkarılmıştı.

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