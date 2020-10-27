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27.10.2020 - 13:14 | | AA

Komşusunun tüfekle öldürdüğü köpeğinin ardından gözyaşı döktü

Bursa'da, komşusu tarafından vurularak öldürülen köpeğin sahibi uzun süre gözyaşı döktü.

Komşusunun tüfekle öldürdüğü köpeğinin ardından gözyaşı döktü

Eşi ve 5 çocuğuyla Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde yaşayan Necati Gökgöz, geçen sene trafik kazası geçirince çalışamaz duruma geldi.

Gökgöz, kazanın ardından iyileşme dönemindeyken, sokakta yeni doğum yapan köpeğin yavrularından birini evine getirdi.

"Paşa" ismi verilen, Gökgöz'e iyileşme sürecinde can yoldaşı olan köpek, ailenin komşusu R.Ş. tarafından kümesindeki yumurtaları aldığı gerekçesiyle av tüfeğiyle vuruldu.

 Köpeğinin öldüğünü duyarak eşi ve çocuklarıyla yanına gelen ve onu seven Necati Gökgöz, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ailenin şikayeti üzerine, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, R.Ş'yi Organize Sanayi Polis Merkezine götürdü.

Köpeği korkutmak için yere doğru ateş ettiğini öne süren ve hakkında yasal işlem başlatılan R.Ş'nin kullandığı av tüfeğinin ruhsatsız olduğu öğrenildi.

 "AİLEMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

 Necati Gökgöz, AA muhabirine, sahiplendikleri Paşa'nın bir yılı aşkın süredir kendileriyle olduğunu anlattı.

 Köpeğinin hiç kimseye zararının olmadığını belirten Gökgöz, şöyle konuştu:

 "Kendim yemedim yedirdim. Ona özel süt aldım, mama aldım. Kimseye zararı olmazdı. Ailemiz için çok değerliydi. Geçen sene hastalandı, iyileşmesi için 1000 lira masraf ettim. Benim için çocuklarımdan daha değerliydi. Ona özel ciğer alıp yediriyordum. Bu komşuluğa sığar mı? Yapılacak bir iş mi? İnsanlığa, vicdana sığar mı? Ağzı yok, dili söylemez. Böyle vicdansızlık olur mu? Sabah birlikte yürüyüşe çıktık, gezdik. Geldim evde yemek verdim. Bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Kimseyi ısırmadı, kimseyi kovalamadı. Suçu sadece gezmek."

 Gökgöz ailesi, Paşa'yı evlerinin bahçesinde kazdıkları çukura gömdü.

Komşusunun tüfekle öldürdüğü köpeğinin ardından gözyaşı döktü

Komşusunun tüfekle öldürdüğü köpeğinin ardından gözyaşı döktü

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