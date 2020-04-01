MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Konya'da 1 mahallede corona virüs şüphesi! Giriş çıkışlar kapatıldı
ABONE OL
01.04.2020 - 12:37 | | DHA

Konya'da 1 mahallede corona virüs şüphesi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde, corona virüs şüphesiyle bu sabah önlem amaçlı giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalleli sokağa çıkarılmazken, sağlık görevlileri ise sağlık taramasına başladı.

Konya'da 1 mahallede corona virüs şüphesi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Beyşehir'in yaklaşık 1500 nüfusu olan, eskiden köy statüsündeki Esence Mahallesi'nde, başka kentte yaşayıp, yerleşim yerine dönen kişinin 'Kovid-19' test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine bu sabah önlem amacıyla jandarma ekipleri, mahalleye gelip, giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık görevlileri ise dışarı çıkarılmayan mahalleliye yönelik sağlık taramasına başladı.

Yapılacak incelemelerin ardından mahallede karantina uygulanıp, uygulanmayacağına karar verilecek.

 

 

Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü corona virüs aşısı çalışmalarına başlıyorTÜBİTAK tarafından organize edilen yeni tip corona virüse karşı yürütülen aşı üretim projesine katılan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalışmalarına önümüzdeki hafta başlıyor. Sultan II.Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan enstitü, hazırlık çalışmaları öncesi kapılarını DHA açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dernek üyelikleri e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Dernek üyelikleri e-Devlet'ten sorgulanabilecek

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

İlk corona virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? Korona virüs tedavisi var mı?

İlk corona virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? Korona virüs tedavisi var mı?

Sıradaki Haber