01.04.2020 - 12:37 | | DHA
Konya'da 1 mahallede corona virüs şüphesi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde, corona virüs şüphesiyle bu sabah önlem amaçlı giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalleli sokağa çıkarılmazken, sağlık görevlileri ise sağlık taramasına başladı.
Beyşehir'in yaklaşık 1500 nüfusu olan, eskiden köy statüsündeki Esence Mahallesi'nde, başka kentte yaşayıp, yerleşim yerine dönen kişinin 'Kovid-19' test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine bu sabah önlem amacıyla jandarma ekipleri, mahalleye gelip, giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık görevlileri ise dışarı çıkarılmayan mahalleliye yönelik sağlık taramasına başladı.
Yapılacak incelemelerin ardından mahallede karantina uygulanıp, uygulanmayacağına karar verilecek.
Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü corona virüs aşısı çalışmalarına başlıyorTÜBİTAK tarafından organize edilen yeni tip corona virüse karşı yürütülen aşı üretim projesine katılan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalışmalarına önümüzdeki hafta başlıyor. Sultan II.Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan enstitü, hazırlık çalışmaları öncesi kapılarını DHA açtı.