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08.03.2020 - 04:45 |

Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Konya’nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, ikisi çocuk 9 kişi yaralandı.

Konya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İsmail Kavalcı (30) idaresindeki 26 KN 298 plakalı otomobil, Seydişehir - Konya kara yolunun 2. kilometresindeki Karabulak kavşağında, Durmuş Ali Karalı (26) yönetimindeki 42 BFS 62 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Savrularak kavşaktaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Kavalcı olay yerinde hayatını kaybederken, yanın bulunan Erkan Doğru (33) yaralı kurtuldu.

Hafif ticari aracın sürücüsü Durmuş Ali Karalı ile Bekir Karalı (51), Ayşe Karalı (49), Sadegül Karalı (20), Murat Karatosun (28), Esra Acar (28), Hacer Sude Acar (8), Abdullah Acar (5) yaralandı.

Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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