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27.06.2020 - 17:35 | | DHA

Konya'da kayÄ±p olarak aranan gencin cesedi bulundu

Konya''da, dÃ¼n gece ailesi tarafÄ±ndan kayÄ±p baÅŸvurusundaÂ bulunulan iÅŸitme engelli GÃ¶ksel KÄ±zÄ±ltaÅŸ'Ä±, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ kendisi gibi iÅŸitme engelli olan arkadaÅŸlarÄ± M.A. ve D.K.'ninÂ  Ã¶ldÃ¼rÃ¼p, cesedini dere kenarÄ±na attÄ±klarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 2 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶sterdiÄŸi yerdeÂ KÄ±zÄ±ltaÅŸ'Ä±n cansÄ±z bedeni bulundu.Â

Konya'da kayÄ±p olarak aranan gencin cesedi bulundu

Ä°ÅŸitme engelli GÃ¶ksel KÄ±zÄ±ltaÅŸ'Ä±nÂ (26) ailesi dÃ¼n gece eve gelmeyen oÄŸullarÄ± iÃ§inÂ jandarmaya kayÄ±p ihbarÄ±nda bulundu. Ä°hbar Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan jandarma ekipleri, KÄ±zÄ±ltaÅŸ'Ä±n en son kendisi gibi iÅŸitme engelli olanÂ arkadaÅŸlarÄ± M.A.(23)Â  ve D.K.Â (26) ile birlikte olduÄŸunu tespit etti.

Bunun Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan M.A. ve D.K. Ã¶nce,Â GÃ¶kselÂ KÄ±zÄ±ltaÅŸ ile akÅŸam birlikte olduklarÄ±nÄ± ancak daha sonra ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

JandarmanÄ±n KÄ±zÄ±ltaÅŸ'Ä±n kendilerinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yeri gÃ¶stermelerini istemesi Ã¼zerine de cinayeti itiraf ettiler.Â Ä°kili, alacak-verecek meselesi nedeniyle Ã§Ä±kan kavgada, KÄ±zÄ±ltaÅŸ'Ä± bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini, cesedini de dere yataÄŸÄ±na attÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±lar.

Bunun Ã¼zerine ÅŸÃ¼pheliler, jandarma tarafÄ±ndan geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda, cesedin olduÄŸu yere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. SelÃ§uklu ilÃ§esine baÄŸlÄ± merkeze 50 kilometre uzaklÄ±kta bulunan Tepekent Mahallesindeki Arastoras mevkisindeÂ GÃ¶ksel KÄ±zÄ±ltaÅŸ'Ä±n cansÄ±z bedeni bulundu.

Gencin, cenazesi olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.

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Giresun'da baba, kÄ±zÄ± ve kuzeni boÄŸulmaktan son anda kurtarÄ±ldÄ±Giresunâ€™da denize giren bir aileden üç kiÅŸi boÄŸulma tehlikesi geçirdi. Giresun Belediyesi cankurtaran görevlileri, Giresun Belediye plajÄ±nda gerçekleÅŸen olayda baba, kÄ±zÄ± ve kuzenini kurtardÄ±.
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