Konya SeydiÅŸehir ilÃ§esinde Bostandere Mahallesi'nde 5 kiÅŸilik ailenin 3 bireyinde, HÃ¼yÃ¼k ilÃ§esi Ã‡amlÄ±ca Mahallesi'nde 9 kiÅŸide mutasyon gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerineÂ mahallelerdeki karantina devam ediyor.Â GiriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar jandarma kontrolÃ¼nde yapÄ±lÄ±yor. ZabÄ±ta ekipleri de kurak ihlalleriniÂ denetliyor. 7 gÃ¼n sÃ¼recek karantina kapsamÄ±nda virÃ¼s ve temaslÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki mahalle sakini, tedbirler kapsamÄ±nda tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rebiliyor.Â BeyÅŸehir ilÃ§esi HuÄŸlu Mahallesi'nde ise mutasyon virÃ¼sÃ¼nÃ¼n rastlandÄ±ÄŸÄ± ailelerin kaldÄ±ÄŸÄ± evler karantinaya alÄ±ndÄ±.Â Â



SeydiÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Tutal, karantinaya alÄ±nan Bostandere Mahallesi'ni ziyaret edip, incelemelerde bulundu.Â Mehmet Tutal ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â



''Ãœlkemizde olduÄŸu gibi ilÃ§emizde de korona pozitif vaka sayÄ±larÄ±nÄ± ciddi bir oranda azaltmÄ±ÅŸtÄ±k. Ancak son bir haftada tekrar yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti. Mutasyonlu virÃ¼ste Ã¼lkemizde farklÄ± bÃ¶lgelerde de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi maalesef SeydiÅŸehir ilÃ§emizde bir mahallemizde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mahallede 10-11 civarÄ±nda vakamÄ±z var. Konya genelinde de SeydiÅŸehir, BeyÅŸehir ve HÃ¼yÃ¼k gibi 3 ilÃ§emizde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼zÃ¼lerek beyan ediyoruz. Åžu an Bostandere Mahallesi'ndeyiz ve 7 gÃ¼nlÃ¼k karantina sÃ¼resi var. Bir taraftan jandarma, bir taraftan zabÄ±ta ekiplerimiz kontrollerini devam ettiriyor. VatandaÅŸlarÄ±n Ã§ok zorunlu gÄ±da ihtiyaÃ§larÄ± temin ediliyor, Åžu an herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok. BÃ¶lgedeki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zda karantinaya uymaya devam ediyor.''



