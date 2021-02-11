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11.02.2021 - 16:09 | | DHA

Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor

Konya'ya mutasyona uÄŸramÄ±ÅŸ virÃ¼sÃ¼nÂ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ mahallelerdeki karantina sÃ¼rÃ¼yor. Mahalle halkÄ± tedbirlere uyarak, tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k faaliyetlerine devam ediyor. Karantina altÄ±ndaki Bostandere Mahallesi'ndeÂ incelemede bulunan SeydiÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Tutal, ''Mutasyonlu virÃ¼ste Ã¼lkemizde farklÄ± bÃ¶lgelerde de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi maalesef SeydiÅŸehir ilÃ§emizde bir mahallemizde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mahallede 10-11 civarÄ±nda vakamÄ±z var. Konya genelinde de SeydiÅŸehir, BeyÅŸehir ve HÃ¼yÃ¼k gibi 3 ilÃ§emizde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼zÃ¼lerek beyan ediyoruz. Åžu an Bostandere Mahallesi'ndeyiz ve 7 gÃ¼nlÃ¼k karantina sÃ¼resi var'' dedi.Â

Konya'da mutasyonlu virüs görülen mahallelerde karantina devam ediyor

Konya SeydiÅŸehir ilÃ§esinde Bostandere Mahallesi'nde 5 kiÅŸilik ailenin 3 bireyinde, HÃ¼yÃ¼k ilÃ§esi Ã‡amlÄ±ca Mahallesi'nde 9 kiÅŸide mutasyon gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerineÂ mahallelerdeki karantina devam ediyor.Â GiriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar jandarma kontrolÃ¼nde yapÄ±lÄ±yor. ZabÄ±ta ekipleri de kurak ihlalleriniÂ denetliyor. 7 gÃ¼n sÃ¼recek karantina kapsamÄ±nda virÃ¼s ve temaslÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki mahalle sakini, tedbirler kapsamÄ±nda tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±k faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼rebiliyor.Â BeyÅŸehir ilÃ§esi HuÄŸlu Mahallesi'nde ise mutasyon virÃ¼sÃ¼nÃ¼n rastlandÄ±ÄŸÄ± ailelerin kaldÄ±ÄŸÄ± evler karantinaya alÄ±ndÄ±.Â Â 

SeydiÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Tutal, karantinaya alÄ±nan Bostandere Mahallesi'ni ziyaret edip, incelemelerde bulundu.Â  Mehmet Tutal ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:Â 

''Ãœlkemizde olduÄŸu gibi ilÃ§emizde de korona pozitif vaka sayÄ±larÄ±nÄ± ciddi bir oranda azaltmÄ±ÅŸtÄ±k. Ancak son bir haftada tekrar yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ti. Mutasyonlu virÃ¼ste Ã¼lkemizde farklÄ± bÃ¶lgelerde de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi maalesef SeydiÅŸehir ilÃ§emizde bir mahallemizde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Mahallede 10-11 civarÄ±nda vakamÄ±z var. Konya genelinde de SeydiÅŸehir, BeyÅŸehir ve HÃ¼yÃ¼k gibi 3 ilÃ§emizde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼zÃ¼lerek beyan ediyoruz. Åžu an Bostandere Mahallesi'ndeyiz ve 7 gÃ¼nlÃ¼k karantina sÃ¼resi var. Bir taraftan jandarma, bir taraftan zabÄ±ta ekiplerimiz kontrollerini devam ettiriyor. VatandaÅŸlarÄ±n Ã§ok zorunlu gÄ±da ihtiyaÃ§larÄ± temin ediliyor, Åžu an herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok. BÃ¶lgedeki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zda karantinaya uymaya devam ediyor.''

    20 bin liralÄ±k farlarÄ± saniyeler içinde çaldÄ±larESENLER'de bir otomobilin yaklaÅŸÄ±k 20 bin TL deÄŸerinde olduÄŸu bildirilen farlarÄ± saniyeler içinde çalÄ±ndÄ±. HÄ±rsÄ±zlÄ±k anlarÄ± güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.
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