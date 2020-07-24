Köpeğe tecavüz iddiası! Volkan Uzun tutuklandı

Komşuların ve görgü tanıklarının iddialarına göre, şehir dışına çıkacağı gerekçesiyle S.T. isimli kadın Arya isimli cocker cinsi köpeğini, arkadaşı Volkan Uzun’a teslim etti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre 22 Temmuz günü Çankaya’nın Küçükesat semtinde saat 04.00 sıralarında, bir köpeğin çığlıkları üzerine komşular “bir köpeğe işkence” edildiği iddiasıyla ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polisler kapıyı kırarak içeri girdi. İddialara göre, içeriği girdiklerinden Uzun’u yarı baygın, yanında da hareketsiz haldeki köpeği buldular. Yapılan muayenesinde köpeğin öldüğü anlaşıldı. Şikâyet üzerine Uzun, hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Volkan Uzun, ifadesi alındıktan sonra “haftada iki gün imza” şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada ‘Volkan Uzun tutuklansın’ paylaşımları yapılırken, savcılık şüphelinin serbest kalması kararına itiraz etti. Şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan Volkan Uzun ifadesinde tecavüz iddiasını reddetti.