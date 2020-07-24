MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Köpeğe tecavüz iddiası! Volkan Uzun tutuklandı
ABONE OL
24.07.2020 - 08:06 |

Köpeğe tecavüz iddiası! Volkan Uzun tutuklandı

Kendisine emanet edilen Arya isimli köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen Volkan Uzun’un adli kontrol kararıyla serbest bırakılması sosyal medyada tepki çekti. Savcılık karara itiraz etti. Şüpheli Uzun tutuklandı.

Köpeğe tecavüz iddiası! Volkan Uzun tutuklandı

Komşuların ve görgü tanıklarının iddialarına göre, şehir dışına çıkacağı gerekçesiyle S.T. isimli kadın Arya isimli cocker cinsi köpeğini, arkadaşı Volkan Uzun’a teslim etti.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre 22 Temmuz günü Çankaya’nın Küçükesat semtinde saat 04.00 sıralarında, bir köpeğin çığlıkları üzerine komşular “bir köpeğe işkence” edildiği iddiasıyla ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polisler kapıyı kırarak içeri girdi. İddialara göre, içeriği girdiklerinden Uzun’u yarı baygın, yanında da hareketsiz haldeki köpeği buldular. Yapılan muayenesinde köpeğin öldüğü anlaşıldı. Şikâyet üzerine Uzun, hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Şüpheli Volkan Uzun, ifadesi alındıktan sonra “haftada iki gün imza” şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Sosyal medyada ‘Volkan Uzun tutuklansın’ paylaşımları yapılırken, savcılık şüphelinin serbest kalması kararına itiraz etti. Şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan Volkan Uzun ifadesinde tecavüz iddiasını reddetti.

Ayasofya'da kalabalık giderek artıyorGelen son dakika haberine göre; Ayasofya Camii'nin açılışı için gelen vatandaşlar sabah namazından sonra bölgeye akın etti. Erken olduğu için alana alınmayan vatandaşlar erken saatte yoğunluk oluşturarak, Ayasofya’ya girişi beklemeye başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

BİM aktüel kataloğunda bugün hangi ürünler satışa çıkacak? BİM mağazaları saat kaçta/açılıyor kapanıyor

BİM aktüel kataloğunda bugün hangi ürünler satışa çıkacak? BİM mağazaları saat kaçta/açılıyor kapanıyor

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

Deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler listesi...

Sıradaki Haber