Korkunç olay! Doktordan doktora 75 bıçak darbesi...

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter, kendisinden daha kıdemli asistan doktor Kaan Erol'a (26) hareketlerinden rahatsız olduğu için husumet besledi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre izinli gününde gittiği hastanede doktor Erol'u 75 yerinden bıçaklayarak öldüren Sümter, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürütülen soruşturma sonunda Yavuz Sümter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Sümter, ilerleyen günlerde ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.