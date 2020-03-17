KorkunÃ§ olay Ekipler su altÄ±nda buldu: ParÃ§alara bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ...

17.03.2020 - 21:16 | | DHA
Korkunç olay! Ekipler su altÄ±nda buldu: Parçalara bölünmüÅŸ...
Manisa'nÄ±n Soma ilÃ§esindeki baraj gÃ¶lÃ¼ kenarÄ±nda bulunan veÂ 9 gÃ¼n Ã¶nce kaÃ§Ä±rÄ±lan Ã–zcan Eren'e (22) ait olduÄŸu tahmin edilenÂ kesik insan kolunun bulunduÄŸu bÃ¶lgeyeÂ yaklaÅŸÄ±k 1,5 kilometre uzaklÄ±ktaki bir burunda, diz kapaÄŸÄ± altÄ±ndan kesilmiÅŸ sol bacak bulundu.Â Â
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± AsayiÅŸ Komando BÃ¶lÃ¼k KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan, geniÅŸ bir alanda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda kesik bacaÄŸÄ±n ardÄ±ndanÂ suda insan parÃ§alarÄ± olduÄŸuÂ fark edildi.Â Bunun Ã¼zerine Ä°zmir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Deniz Liman Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden bÃ¶lgeyeÂ 1'i dalgÄ±Ã§ 5 kiÅŸilik ekip sevk edildi.Â
Ekipler, su altÄ±nda yaptÄ±klarÄ± aramada,Â ufak ufak parÃ§alara bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ ayak, bacak parÃ§alarÄ± ve insan baÅŸÄ± buldu.
Baraj kenarÄ±nda jandarma ekiplerince sudan Ã§Ä±karÄ±lan parÃ§alar, muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ± ve cenaze aracÄ±na konularak otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu'na gÃ¶nderildi.
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Manisa'da korkunç olayManisa'nÄ±n Soma ilçesindeki baraj gölü kenarÄ±nda bulunan ve 9 gün önce kaçÄ±rÄ±lan Özcan Eren'e (22) ait olduÄŸu tahmin edilen kesik insan kolunun bulunduÄŸu bölgeye yaklaÅŸÄ±k 1,5 kilometre uzaklÄ±ktaki bir burunda, diz kapaÄŸÄ± altÄ±ndan kesilmiÅŸ sol bacak bulundu.