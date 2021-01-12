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12.01.2021 - 21:34 | | İHA

Korkutan anlar! Dalgalar evlere kadar ulaştı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil şeridini aşarak evlere kadar ulaştı.

Sabah saatlerinden itibaren Edremit Körfezinde etkili olmaya başlayan lodos fırtınası nedeniyle bölgede dev dalgalar oluştu. Küçükkuyu Beldesinde ise akşam saatlerinde hızını artıran lodos fırtınası nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil bandını aşarak evlere kadar ulaştı. Zaman zaman boyu 3 metreyi geçen dalgalar nedeniyle sahil bölgesinde hayat olumsuz etkilendi. Lodosun bölgede zaman zaman 80 kilometreyi geçtiği öğrenildi.

Korkutan anlar Dalgalar evlere kadar ulaştı


Korkutan anlar Dalgalar evlere kadar ulaştı



Çanakkale'de lodos etkisini artırdıÇanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos nedeniyle oluşan dev dalgalar sahil şeridini aşarak evlere kadar ulaştı.
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