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10.11.2020 - 19:25 |

AÇIKLANDI! Koronavirüs 10 Kasım hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs hasta sayısı dün 2500'lerin üzerine çıktı. Tablo her geçen gün kötüye giderken bugünkü koronavirüs verileri merakla bekleniyor. Yurttaşlar koronada artış olup olmadını araştırıyor.

AÇIKLANDI! Koronavirüs 10 Kasım hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs hasta ve vefat sayıları her gün araştırılan konuların başında geliyor. Dün yine vaka ve vefat sayılarında artış yaşanmıştı. Bugün nasıl bir tablo ile karşılaşacağımız merak ediliyor. İşte detaylar...

KORONAVİRÜS 10 KASIM TABLOSU AÇIKLANDI MI?

10 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları açıklandı. Son tabloda hasta sayısı 2529 olurken vefat sayısı 87'ye çıktı. 

AÇIKLANDI Koronavirüs 10 Kasım hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu

9 KASIM KORONAVİRÜS HASTA VE VEFAT SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayıları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği son korona tablosuna göre 9 Kasım'da hasta sayısı 2576 olurken vefat sayısı 85 oldu.

AÇIKLANDI Koronavirüs 10 Kasım hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu

8 KASIM KORONA TABLOSU AÇIKLANDI

Bugünkü koronavirüs hasta ve vefat sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Kasım korona tablosuna göre hasta sayısı 2 bin 516 vefat sayısı ise 84 oldu.

AÇIKLANDI Koronavirüs 10 Kasım hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu

"HİJYENE DİKKAT EDİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın."

7 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

AÇIKLANDI Koronavirüs 10 Kasım hasta, ölü ve vaka sayısı kaç oldu

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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