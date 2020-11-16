Koronavirüs aşısı son durum: Covid-19 aşısı geliştiren Moderna şirketi kimin?

Koronavirüs dünya çapında etkisini göstermeye devam ederken, birçok ülke ve sayısız şirket de koronavirüs aşısı için çalışmalarını sürdürüyor. kısa süre önce BioNTech, koronavirüse karşı yüzde 90 başarı gösteren bir aşı geliştirdiklerini duyurmuştu. Amerikalı ilaç devi Moderna da covid-19'a karşı geliştirdikleri aşı hakkında merak edilenleri duyurdu.

KORONAVİRÜS AŞISI SON DURUM NEDİR?

Türk kökenli çift Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan biyoteknoloji şirketi Biontech ve Pfizer, koronavirüse karşı hazırlanan aşının üçüncü aşama denemelerinde yüzde 90 başarı elde ettiğini bildirdi. Şahin, BNT162b2 adı verilen aşının gelecek yıl Türkiye'ye getirilebileceği de belirtti.

Aşı çalışmalarında bir diğer şirket de Moderna oldu. Moderna, geliştirdiği aşının virüse karşı yüzde 94,5 koruma sağladığını açıkladı. Üçüncü faz demelerine geçilen aşı çalışmaları neticesinde, 30 bin gönüllü üzerinde denendi ve yüzde 94,5 başarı elde edildi.

MODERNA ŞİRKETİ KİMİN?

Haberci RNA veya mRNA'dan yapılan yeni bir ilaç sınıfı için çalışmalar yürüten Moderna, Eylül 2010 tarihinde kuruldu. Kurucuları arasında; Derrick Rossi, Timothy A. Springer, Robert S. Langer, Kenneth r. Chien, Noubar Afeyan yer alıyor. biyoteknoloji şirketi olan Moderna, ABD Cambridge, Massachusetts'de yer alıyor. Moderna, 2011 yılından itibaren Fransız bir işadamı olan CEO Stéphane Bancel tarafından yönetiliyor.