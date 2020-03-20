Koronavirüs fırsatçılığı

Bu isimler “Tüm virüs türlerine karşı vücut direncini korumaya yardımcı müthiş bir ürün” diye tanıttıkları ürünün eczanelerde bulunduğunu iddia ettiler. Oysa ürünün bir kozmetik firması tarafından piyasa sürüldüğü ve eczanelerde satışının olmadığı öğrenildi.



‘Bunun adı sahtekârlık’



Ürünün onaylı olmadığını ve eczanelerde bulunmadığını belirten İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu şunları söyledi: “İnsanların panik havası içinde olduğu bir dönemde böyle bir ürünün reklamının yapılması ahlaksızlıktan başka bir şey değil. Söz konusu ürün bir kozmetik firması tarafından piyasa sürülmüş. Sağlık Bakanlığı onayı yoktur. Satılmayan bir ürünün ‘Tüm eczanelerde satılıyor’ diye reklamının yapılması da yalan. İnsanlar dolandırılıyor. En basit açıklaması sahtekârlık. Gerekli yerlere şikâyette bulunulacak.”



Böyle tanıttılar!



Şeyma Subaşı: “No Attack denilen ürünü kullanıyorum. Bu ürünlere eczanede ulaşabilirsiniz

ya da online alabilirsiniz.”



Seray Sever: “Şimdi size harika bir üründen bahsetmek istiyorum: No Attack. Eşsiz formülüyle vücudu tüm virüs ve türevlerine karşı koruma altına alıyor.



Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini artırıyor. Hatta enfekte olmuşsanız bile kolaylıkla atlatmanızı sağlıyor. Korona da dahil tüm grip türlerine karşı bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Kullanın, tavsiye ediyorum.”



Seda Akgül: “No Attack, virüslere savaş açmış durumda. Virüs olsa enfekte olmuş olsanız bile, atlatmanızı kolaylaştırıyor.”



Seda Sayan: “Yakın bir arkadaşımın tavsiyesi, ben de size tavsiye etmek istiyorum. İşte bu ürün tüm virüs türevlerine karşı vücut direncini korumaya yardımcı müthiş bir ürün. Tüm eczanelerden ulaşabilirsiniz.”



Ebru Akel: “Mutlaka tavsiye ediyorum. Tüm eczanelerde ve online satışı var. Bugünlerde buna ihtiyacımız var.”



Seren Serengil: “Bu ara en çok dikkat ettiğimiz şey vücut bağışıklığımızı güçlendirmek. No Attack’ı tavsiye ediyorum. Bu takviye ürüne eczanelerde ulaşabilirsiniz.”