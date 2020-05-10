Koronavirüs günlerinde yemek alışkanlığımız değişti! Hamurlu ve hazır gıda tüketiyoruz

Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Method Research Company iş birliğiyle Türkiye genelinde 18 yaş üstü 3 bin kişi ile yapılan “Koronavirüslü Günlerde Hayat Araştırması” sonuçları açıklandı. Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Aydın Öztürk ve Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Kılıç’ın katıldığı basın toplantısı Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında online olarak gerçekleştirildi. Araştırmaya göre salgın süreci boyunca uyku düzeninden, yeme alışkanlıklarına kadar günlük hayatın hemen hemen her alanında değişiklik yaşandı.

‘Evde Kal’amıyoruz

Araştırma sonuçlarına göre, “Evde kal” çağrısına uyma konusunda bir ikilem ortaya çıktı. “Evde kal çağrısına uyuyorum” diyenlerin oranı yüzde 81 iken, “Bu çağrıya diğerleri uymuyor” diyenlerin oranı ise yüzde 61 oldu. Çalışmadaki bir diğer sonuca göre ise, Türkiye’nin yüzde 60’ı kaygılı hissediyor. Bu oran en yüksek olarak yüzde 73 ile evde çalışanlar ve çalışmayan/işsiz kalanlarda kendini gösterdi. Kaygı düzeyi, yüksek eğitime sahip kişilerde yüzde 68’e çıkarken, düşük eğitim seviyesine sahip kişilerde ise yüzde 48 oldu.

Uyku da değişti

Araştırma, kişilerin yarısından fazlasının yemek yeme alışkanlığının değiştiğini ortaya koydu. Özellikle 26-45 yaş arasında ortalama yüzde 62 oranında yeme alışkanlıklarının değiştiği, yemek yeme saatlerinin düzensizleştiği ve daha çok yemek yediği ortaya çıktı. Gençlerde hamurlu ve hazır gıda tüketiminin önemli düzeyde arttığı belirlendi. Araştırmada daha fazla ev yemeği yediğini ve sağlıklı beslendiğini belirtenler de yer aldı. Salgın sonrası süreçte uyku düzeni yüzde 60 oranında değişiklik gösterdi. Uyku düzeninin en fazla değişiklik gösterdiği grup ise gençler ve öğrenciler oldu.

Araştırmaya göre, gençler evde zamanı sosyal medya kullanımı, dizi izleme, ev işleri ve uyku ile geçiriyor. Sosyal medya kullanımı 25 yaş altında ve 56 yaş üstünde ciddi bir artış gösterdi. Salgın sürecinde tüm yaş gruplarında olduğu gibi kitap okuma ve spor yapma oranı gençlerde de düşük seviyede. Araştırmada katılımcıların yüzde 82’si televizyon haberlerinden, yüzde 57’si internet haber sitelerinden, yüzde 40’ı Twitter’dan, yüzde 34’ü Instagram’dan, yüzde 20’si WhatsApp’tan, yüzde 19’u Facebook’tan gündemi takip ettiğini belirtti.

Ekonomi kötüye gider

Katılımcıların salgın sonrası yaşanılacağını düşündükleri olumlu ve olumsuz gelişmeler de incelendi. Olumlu olacağını düşündüklerin gelişmeler incelendiğinde katılımcıların yüzde 75’i tüm dünyada sağlık bilincinin artış göstereceğini belirtti. “Dünyada çevre temizliği olumlu yönde değişir” diyenlerin oranı yüzde 70, “Türkiye’de çevre temizliği olumlu yönde gelişir” diyenlerin oranı ise yüzde 61 oldu. Aile bireyleri arasında iletişimin güçleneceği yönündeki beklenti ise yüzde 70 olarak ölçüldü. Olumsuz beklentiler arasında, dünya ekonomisinin ve halk psikolojisinin kötüye gideceği yönünde oldu. “Dünyada ekonomi kötüye gider” diyenlerin oranı yüzde 78’ken; “Halk sağlığı ve psikolojisi kötüye gider” diyenlerin oranı yüzde 65 oldu. Bunu hemen izleyen cevap ise yüzde 58 ile “Türkiye’de ekonominin kötüye gideceği” beklentisi oldu.