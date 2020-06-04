MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 4 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınlıyor
ABONE OL
04.06.2020 - 18:09 |

4 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınlıyor

Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Çin'in ardından tüm dünyada görülen Koronavirüs ile ilgili ülkemizde de önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı günden beri birçok tedbir alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her geçen gün verilen bilgilere göre ise günün tablosu belli oluyor. İşte Corona virüsü ile ilgili son dakika ayrıntıları...

4 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınlıyor

Dünya genelinde 7 milyon kişiye bulaşan ve 400 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzda da şimdiye dek 170 bine yakın vatandaşımıza bulaşan virüsle ilgili merak edilenleri bir araya getiriyoruz. İşte bu akşamki açıklama öncesi koronavirüste son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(3 MAYIS ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 52.305

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 867

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  24

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 931

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.155.349

TOPLAM VAKA SAYISI: 166.422

TOPLAM CAN KAYBI: 4.609

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 130.852


4 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi - Bakan Koca yayınlıyor
















 

Beştepe'de Libya zirvesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Sarrac ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Libya ile yeni işbirliği geliştirmeyi kararlaştırdık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz" dedi. Sarrac ise yaptığı açıklamada, "Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız. Bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ zanlısının başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ zanlısının başvurusunu reddetti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Üç günü geçemez, ücret de ödenmez...

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Yeni normal için çarpıcı öneri! Mesai saatleri değişmeli

Van'da terör örgütü PKK'ya darbe

Van'da terör örgütü PKK'ya darbe

Sıradaki Haber