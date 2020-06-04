4 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınlıyor

Dünya genelinde 7 milyon kişiye bulaşan ve 400 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzda da şimdiye dek 170 bine yakın vatandaşımıza bulaşan virüsle ilgili merak edilenleri bir araya getiriyoruz. İşte bu akşamki açıklama öncesi koronavirüste son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(3 MAYIS ÇARŞAMBA)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 52.305



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 867



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 24



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 931

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 2.155.349



TOPLAM VAKA SAYISI: 166.422



TOPLAM CAN KAYBI: 4.609



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 130.852







































