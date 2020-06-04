04.06.2020 - 18:09 |
4 Haziran Koronavirüs son durum tablosu açıklanıyor - Ölü sayısı ve Vaka sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınlıyor
Dünya, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ile ilgili araştırma yapmayı sürdürüyor. Çin'in ardından tüm dünyada görülen Koronavirüs ile ilgili ülkemizde de önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün ortaya çıktığı günden beri birçok tedbir alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her geçen gün verilen bilgilere göre ise günün tablosu belli oluyor. İşte Corona virüsü ile ilgili son dakika ayrıntıları...
Dünya genelinde 7 milyon kişiye bulaşan ve 400 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzda da şimdiye dek 170 bine yakın vatandaşımıza bulaşan virüsle ilgili merak edilenleri bir araya getiriyoruz. İşte bu akşamki açıklama öncesi koronavirüste son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(3 MAYIS ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 52.305
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 867
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 24
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 931
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 2.155.349
TOPLAM VAKA SAYISI: 166.422
TOPLAM CAN KAYBI: 4.609
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 130.852
Beştepe'de Libya zirvesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Başbakanı Sarrac ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan konuşmasında, "Libya ile yeni işbirliği geliştirmeyi kararlaştırdık. Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz" dedi. Sarrac ise yaptığı açıklamada, "Düşmanı tamamen ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız. Bundan sonraki süreçte müzakere olanağı vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.