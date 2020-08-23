Koronavirüs stresi dişleri de vuruyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan stres dişlere de zarar veriyor. Uzmanlar diş sıkma yani “bruksizm” hastalığının son aylarda artış gösterdiğini belirterek bu sorunu yaşayanların mutlaka diş hekimine görünmesi uyarısında bulundu.

Estetik Diş Hekimleri Akademisi Derneği Üyesi Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, koronavirüs nedeniyle strese giren, işlerini kaybetme korkusu yaşayan beyaz yakalılar başta olmak üzere çok sayıda insanda bilinçsiz şekilde dişleri sıkma hastalığının görüldüğüne dikkat çekti.

‘Patron hastalığı’

Zogun şunları söyledi: “Genellikle uyku halindeyken olan bu durumda kişi bunu bilinçsiz bir şekilde yapar ve uyandığında dişlerini sıktığını hatırlamaz ama dişlerinde ve çene kaslarında ağrı hisseder. Bu hastalık son yıllarda iş dünyasında daha fazla görülmeye başladı ve bu nedenle de ‘patron hastalığı’ olarak tanımlanır. Ama son dönemde korona nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zirve yaptı.”

Bu hastalığın görülme oranında yüzde 40’lara varan bir artış yaşandığını dile getiren Zogun, “Çalışanlar dışında öğrenciler arasında da çok arttı. Sınav tarihlerinin değiştirilmesi, sınavların nasıl yapılacağına dair belirsizlikler gençleri de çok etkiledi” diye konuştu.

Tedavisi de farklı

Bruksizmin sebepleri gibi tedavisinin de farklılık gösterdiğini aktaran Zogun, çözümüne yönelik ise şu bilgileri verdi: “Gece diş sıkmanın çözümü için her hastaya özgü yapılan gece plakları kullanılabiliyor. Bu hareketli protez şeklinde, dişlerin üzerine yerleştirilen bir plak. Bu plağı gece kullanmanın dışında bazı hastalarımıza özellikle de kitap okuma, çalışma gibi odak gerektiren işler yaparken de kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kasılma gün boyu devam ediyor.

Kasların gevşemesine yönelik tedaviler uygulanabileceği gibi diş problemlerinin hallolması da sorunu çözebilmekte. Hatta kasların rahatlaması için botoks yapılabilir. Dişlerin eski haline getirilmesi için restore çalışmaları yapılabilir.

Öte yandan stres için psikolojik destek alınabilmekte ya da bruksizm için ilaç enjeksiyonu uygulanabilmekte. Özet olarak herkeste bunun nedeni ve çözümü farklı”

‘İskelet yapısı bile bozulabilir’

Zogun, bu tür rahatsızlıkların hissedilmesiyle birlikte hemen doktora başvurulması ve en kısa sürede önlem alınması gerektiği söyledi. Zogun, “Aksi halde, diş sıkmayla başlayan rahatsızlık iskelet yapısını bozabilecek boyutlara kadar uzanabilir” uyarısında bulundu.