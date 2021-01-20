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20.01.2021 - 18:02 |

Koronavirüs tablosu 20 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, son dakika corona tablosu

Sağlık Bakanlığı korona tablosunu, covid-19 sayfasından paylaşmaya devam ediyor. Vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayıları güncel koronavirüs tablosunda yer alıyor. Aynı zamanda koronavirüs pandemisinin başladığı günden bu yana toplam rakamlar da veriliyor. İşte, 20 Ocak Çarşamba koronavirüs tablosu...

Koronavirüs tablosu 20 Ocak açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, son dakika corona tablosu

Günlük koronavirüs tablosu vatandaşların gündeminde. Sağlık Bakanlığı sayfasından açıklana tablonun, Bakan Koca tarafından da son durum değerlendirmesi yapılıyor. Korona vaka sayısı ve ölü sayısı her geçen gün daha kritik hale geliyor. Koronavirüs salgını 2019 yılının sonuna doğru Çin2in Wuhan kentinden dünyaya yayılmıştı. Peki, koronavirüs tablosunda son durum nedir?

20 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı korona tablosunu yayımlamaya devam ediyor. Merakla bir sonraki günün güncel tablosu araştırılırken 20 Ocak koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı.

KORONAVİRÜS TABLOSU 19 OCAK

Paylaşılan son korona tablosuna göre 24 saatte; 175.133 test yapıldı, 6.818 vaka tespit edildi, 761 hasta sayısına ulaşıldı, 7.218 hasta iyileşti ve 167 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs tablosu 20 Ocak açıklandı mı Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir İşte, son dakika corona tablosu

Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin aldıİstanbul Üsküdar’da anne ve babası boşanan ardından, annesinin başkası ile evlenmesini kabul edemeyen bir kişi dehşet saçtı. Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin alan kişi olay yerine gelen annesi ikna etti.
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