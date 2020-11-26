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26.11.2020 - 12:35 | | DHA

Koronavirüs tedavisi gören çift, 1 hafta arayla öldü

İzmit'te, koronavirüs tedavisi gören Havva ve İsmail Özden çifti, 1 hafta arayla hayatını kaybetti.

Koronavirüs tedavisi gören çift, 1 hafta arayla öldü

İzmit'in Bekirpaşa Mahallesi'nde oturan Havva Özden (73) ve eşi İsmail Özden (73), koronavirüse yakalanarak, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavi gören İsmail Özden, geçen hafta hayatını kaybetti.

Tedavisine devam edilen Havva Özden ise eşinden 1 hafta sonra yaşamını yitirdi. 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, Kandıra ilçesindeki Hüdaverdiler Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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